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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Palygino kainas prekybos centruose: štai kur krepšelis buvo pigiausias

2026-11-12 11:21 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 11:21
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Lapkričio pradžioje dažno vartojimo prekių krepšelis pigiausiai kainavo „Lidl“ parduotuvėse, o brangiausiai – „Iki“. Skirtumas tarp prekybos tinklų sudarė beveik 3 eurus, rodo slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ tyrimas.

prekių krepšelis, taupyklė (Irmantas Gelūnas ir Vygintas Skaraitis / BNS nuotr.)

Lapkričio pradžioje dažno vartojimo prekių krepšelis pigiausiai kainavo „Lidl“ parduotuvėse, o brangiausiai – „Iki“. Skirtumas tarp prekybos tinklų sudarė beveik 3 eurus, rodo slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ tyrimas.

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Tyrimo duomenimis, lapkričio 3 d. 28 kasdienio vartojimo prekių krepšelis prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvėse kainavo 33,05 euro, „Maxima“ – 34,50 euro, „Norfa“ – 35,19 euro, „Rimi“ – 35,51 euro, o „Iki“ – 35,79 euro.

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Tyrimas: lapkričio pradžioje prekių krepšelio kaina skirtinguose prekybos tinkluose skyrėsi beveik 3 eurais

Nustatyta, kad pieno produktai pigiausiai kainavo „Rimi“ parduotuvėse – 6,24 euro, o brangiausiai – „Norfoje“, kur jų kaina siekė 7,14 euro.

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Tuo metu mėsos produktai pigiausiai kainavo „Norfoje“ – 13,69 euro, o brangiausiai – „Rimi“ parduotuvėse, kur šios kategorijos krepšelis kainavo 15,31 euro.

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Grūdinės kilmės produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ – 3,64 euro, o brangiausiai – „Rimi“, kur jų kaina siekė 4,31 euro. Vaisiai ir daržovės pigiausiai kainavo „Rimi“ – 3,69 euro, o brangiausiai – „Iki“ parduotuvėse, kur jų kaina siekė 4,40 euro.

Gėrimai pigiausiai kainavo prekybos tinkluose „Lidl“, „Maxima“ ir „Rimi“ – 0,84 euro. Didžiausia šios produktų kategorijos kaina užfiksuota „Iki“ prekybos tinkle – 0,98 euro.

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Likusių krepšelio produktų – juodojo šokolado, baltojo cukraus, saulėgrąžų aliejaus ir ne narvuose laikomų vištų kiaušinių – krepšelis pigiausiai kainavo „Lidl“ – 3,43 euro, o brangiausiai – „Norfoje“, kur jo kaina siekė 5,69 euro.

Tyrimo metu „SeeNext“ slapti pirkėjai lankėsi Vilniaus ir Kauno penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse – „Iki“, „Lidl“, „Maxima XX“, „Norfa XL“ bei „Rimi Hyper“. Vartojimo prekių krepšelį sudarė pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktai, vaisiai, daržovės ir gėrimai.

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