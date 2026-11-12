Palygino kainas prekybos centruose: štai kur krepšelis buvo pigiausias

Tyrimo duomenimis, lapkričio 3 d. 28 kasdienio vartojimo prekių krepšelis prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvėse kainavo 33,05 euro, „Maxima“ – 34,50 euro, „Norfa“ – 35,19 euro, „Rimi“ – 35,51 euro, o „Iki“ – 35,79 euro.
Tyrimas: lapkričio pradžioje prekių krepšelio kaina skirtinguose prekybos tinkluose skyrėsi beveik 3 eurais
Nustatyta, kad pieno produktai pigiausiai kainavo „Rimi“ parduotuvėse – 6,24 euro, o brangiausiai – „Norfoje“, kur jų kaina siekė 7,14 euro.
Tuo metu mėsos produktai pigiausiai kainavo „Norfoje“ – 13,69 euro, o brangiausiai – „Rimi“ parduotuvėse, kur šios kategorijos krepšelis kainavo 15,31 euro.
Grūdinės kilmės produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ – 3,64 euro, o brangiausiai – „Rimi“, kur jų kaina siekė 4,31 euro. Vaisiai ir daržovės pigiausiai kainavo „Rimi“ – 3,69 euro, o brangiausiai – „Iki“ parduotuvėse, kur jų kaina siekė 4,40 euro.
Gėrimai pigiausiai kainavo prekybos tinkluose „Lidl“, „Maxima“ ir „Rimi“ – 0,84 euro. Didžiausia šios produktų kategorijos kaina užfiksuota „Iki“ prekybos tinkle – 0,98 euro.
Likusių krepšelio produktų – juodojo šokolado, baltojo cukraus, saulėgrąžų aliejaus ir ne narvuose laikomų vištų kiaušinių – krepšelis pigiausiai kainavo „Lidl“ – 3,43 euro, o brangiausiai – „Norfoje“, kur jo kaina siekė 5,69 euro.
Tyrimo metu „SeeNext“ slapti pirkėjai lankėsi Vilniaus ir Kauno penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse – „Iki“, „Lidl“, „Maxima XX“, „Norfa XL“ bei „Rimi Hyper“. Vartojimo prekių krepšelį sudarė pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktai, vaisiai, daržovės ir gėrimai.