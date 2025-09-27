Palangos verslininkai apie vasarą: „Per 21 metus, kiek dirbame – turbūt tragiškiausia“

Palangoje – šalta, lynoja, apsiniaukę. Tiek J. Basanavičiaus gatvėje, tiek prie jūros vidurdienį vos vienas kitas žmogus. Tokiomis pat niūriomis nuotaikomis gyvena ir kurorto verslas.
Verslininku teigimu – nuostolių kupina vasara
„Ši vasara – per 21 metus, kiek dirbame – turbūt tragiškiausia. Per visą vasarą turėjome 6,5 šiltos dienos. Turėjome virš 300 darbuotojų, po to atleidinėjome 270 ir praktiškai padirbome lygiai ant lygių arba į nuostolį“, – skundžiasi restoranų „Floros simfonija“ vadovas Henrikas Tautkus.
Verslininkas pasakoja, kad labai nemalonu atleisti net kelis dešimtmečius dirbusius žmones, tačiau kitaip išsilaikyti esą neįmanoma. Daug Palangos kavinių vis dar neatsiskaitė su tiekėjais.
„Aišku, visi sakys – vėl jie skundžiasi, kainos didelės, dėl to gal žmonių mažiau. Bet jei tos kainos būtų mažesnės – visai neišsilaikytume. Pavyzdžiui, net neįsivaizduoju, kaip kitais metais dirbti. Ir neįsivaizduoju, ar čia apsimoka žiemą dirbti. Gal geriau viską uždaryti“, – teigia H. Tautkus.
Anot Palangos verslininkų, net saulėtomis dienomis restoranus ir kavines lankę žmonės taupė. Maistui ir gėrimams kurorto svečiai išleido 15 procentų mažiau nei pernai.
„Žmonės tikrai neišleidžia daug. Jie nori nueiti papietauti, pavakarieniauti su šeimomis, bet tikrai skaičiuoja ir išleidžia mažiau pinigų“, – teigia Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė.
Įvardijo problemą
Vis dėlto didžiausias smūgis kurorto verslams – šalies valdžios sprendimu grąžintas 21 proc. pridėtinės vertės mokestis. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, jis buvo sumažintas iki 9 procentų.
„Mes esame vienintelė Europos šalis, kuri grąžino prieškovidinį mokestį. Nes nė viena kita Europos Sąjungos šalis to nepadarė. Mes bandome visaip parodyti Vyriausybei ir Lietuvos valdžiai, kad tai labai stipriai daro įtaką – skaičiai kalba už save. Bankrutuojančių kompanijų Lietuvos mastu yra labai daug, ir kiekvieną dieną užsidaro restoranai“, – sako L. Taučiūtė.
Atvirų kavinių (su lauko staliukais) apyvarta šią vasarą buvo 70 proc. mažesnė nei pernai. Uždarų – 30 proc.
„Kadangi turiu pajūryje šešis restoranus, tai bendrame kontekste turėjome 50 proc. mažesnę apyvartą nei pernai. Tai yra žiauriai daug“, – teigia H. Tautkus.
Nesaldi vasara buvo ir privačiam apgyvendinimo sektoriui.
„Vasara labiau priminė rudenį. Tačiau yra kaip yra. Poilsiautojų srautas buvo labiau juntamas savaitgaliais ir tada, kai buvo geri orai bei renginiai. Nesant gerų orų – nebuvo ir poilsiautojų“, – teigia „Astos vilos“ šeimininkė Irena Švanienė.
Skundžiasi ne visi
O Palangos viešbučiai blogos vasaros nepajuto. Anot kai kurių verslininkų, užimtumas buvo toks pat kaip pernai, o kai kur net dviem procentais didesnis.
„Žmonės vis tiek į Palangą važiavo, viešbučiai buvo beveik pilni. Tiesiog gal reikėjo įdėti šiek tiek daugiau pastangų į marketingą, būti lankstesniems kainodaroje. Palanga yra tas taškas, kuris vis dar traukia kiekvieną lietuvį“, – sako viešbučio „Palangos žuvėdra“ vadovas Kristupas Šliogeris.
Dažniausiai vasarą kurorto svečiai rinkosi viešbučius, kuriuose buvo galima ką nors nuveikti ir neišeinant į lauką – pavyzdžiui, mėgautis SPA malonumais.
