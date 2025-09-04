Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įspūdingos naujienos Palangoje - duris atveria naujasis „Gradiali“ baseinų ir pirčių rojus

REKLAMA / 2025-09-04 14:34 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Vakarų Lietuvos kurorto žemėlapį papildė naujas, ilgai lauktas traukos taškas. Pušyno ramybės ir Baltijos jūros ošimo glėbyje įsikūręs „Gradiali“ sveikatingumo ir SPA centras – oficialiai atveria duris į unikalią, net 1500 kv. metrų ploto baseinų ir pirčių oazę. Tai visiškai nauja, inovatyvi erdvė, kurioje sveikatinimas, poilsis ir technologijos susilieja į vieną nepakartojamą patirtį.

Įspūdingos naujienos Palangoje - duris atveria naujasis „Gradiali“ baseinų ir pirčių rojus
16

Vakarų Lietuvos kurorto žemėlapį papildė naujas, ilgai lauktas traukos taškas. Pušyno ramybės ir Baltijos jūros ošimo glėbyje įsikūręs „Gradiali“ sveikatingumo ir SPA centras – oficialiai atveria duris į unikalią, net 1500 kv. metrų ploto baseinų ir pirčių oazę. Tai visiškai nauja, inovatyvi erdvė, kurioje sveikatinimas, poilsis ir technologijos susilieja į vieną nepakartojamą patirtį.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

8 mineralinio vandens baseinai ir 3 skirtingos pirtys

Apie atgaivą kūnui ir sielai svajojantiems poilsiautojams bei miesto svečiams, naujasis kompleksas neabejotinai taps tikru atradimu. Erdvę sudaro 8 mineralinio vandens baseinai, tarp kurių: 25 metrų ilgio plaukimo baseinas, karšto mineralinio vandens baseinas, 3 sukūrinės vonios, pramogų baseinas su masažinėmis įlankomis ir kaskadiniais dušais, vertikalių vonių baseinas bei vaikų baseinas.

REKLAMA

Pirties mylėtojams paruoštas išskirtinis trijų skirtingų patirčių derinys: klasikinė lietuviška pirtis, prabangi onikso sauna ir švelniai atpalaiduojanti garinė pirtis. Po kaitros – kviečianti ramybės oazė: jauki VIP poilsio zona, skirta tik suaugusiems ir bendroje erdvėje esantis baras, kuriame galima pasimėgauti įvairiais užkandžiais bei gaivinančiais gėrimais.

REKLAMA
REKLAMA

Kino salės dydžiui prilygstantis ekranas

Didžiausias erdvės išskirtinumas – analogų Lietuvoje neturintis, net 25 metrų ilgio milžiniškos raiškos ekranas, įkurtas šalia 3 takų plaukimo baseino, kviesiantis dar giliau pasinerti į įspūdingus vaizdo, garso ir apšvietimo šou bei pasimėgauti specialiai šiam projektui sukurtais „Neregėta Lietuva“ autoriaus Mariaus Jovaišos įamžintais Lietuvos pajūrio vaizdais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų tikslas – sukurti vietą, kurioje atsipalaiduoti galėtų tiek poilsiautojai, tiek vietiniai gyventojai. Tikime, kad ši erdvė taps nauju Palangos traukos centru ir pasiūlys kokybišką, visus pojūčius apimantį poilsį ištisus metus“, – sako „Gradiali“ direktorius Domas Dargis.

REKLAMA

Naujoji erdvė atvira lankytojams jau nuo RUGSĖJO 3 dienos

Jei ieškote ne eilinio pasiplaukiojimo ar pirties ritualo, o autentiškos, modernios ir įkvepiančios patirties – „Gradiali“ baseinų ir pirčių erdvė Palangoje laukia Jūsų!

Įspūdingos naujienos Palangoje - duris atveria naujasis „Gradiali“ baseinų ir pirčių rojus
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Įspūdingos naujienos Palangoje - duris atveria naujasis „Gradiali“ baseinų ir pirčių rojus

Nerkite į poilsį, kurį verta išbandyti bent kartą gyvenime!

Daugiau informacijos apie naująją vandens ir pirčių erdvę Palangoje: www.gradiali.lt.

Straipsnį parengė:  UAB „Sveikatos Uostas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų