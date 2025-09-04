Įspūdingos naujienos Palangoje - duris atveria naujasis „Gradiali“ baseinų ir pirčių rojus

8 mineralinio vandens baseinai ir 3 skirtingos pirtys
Apie atgaivą kūnui ir sielai svajojantiems poilsiautojams bei miesto svečiams, naujasis kompleksas neabejotinai taps tikru atradimu. Erdvę sudaro 8 mineralinio vandens baseinai, tarp kurių: 25 metrų ilgio plaukimo baseinas, karšto mineralinio vandens baseinas, 3 sukūrinės vonios, pramogų baseinas su masažinėmis įlankomis ir kaskadiniais dušais, vertikalių vonių baseinas bei vaikų baseinas.
Pirties mylėtojams paruoštas išskirtinis trijų skirtingų patirčių derinys: klasikinė lietuviška pirtis, prabangi onikso sauna ir švelniai atpalaiduojanti garinė pirtis. Po kaitros – kviečianti ramybės oazė: jauki VIP poilsio zona, skirta tik suaugusiems ir bendroje erdvėje esantis baras, kuriame galima pasimėgauti įvairiais užkandžiais bei gaivinančiais gėrimais.
Kino salės dydžiui prilygstantis ekranas
Didžiausias erdvės išskirtinumas – analogų Lietuvoje neturintis, net 25 metrų ilgio milžiniškos raiškos ekranas, įkurtas šalia 3 takų plaukimo baseino, kviesiantis dar giliau pasinerti į įspūdingus vaizdo, garso ir apšvietimo šou bei pasimėgauti specialiai šiam projektui sukurtais „Neregėta Lietuva“ autoriaus Mariaus Jovaišos įamžintais Lietuvos pajūrio vaizdais.
„Mūsų tikslas – sukurti vietą, kurioje atsipalaiduoti galėtų tiek poilsiautojai, tiek vietiniai gyventojai. Tikime, kad ši erdvė taps nauju Palangos traukos centru ir pasiūlys kokybišką, visus pojūčius apimantį poilsį ištisus metus“, – sako „Gradiali“ direktorius Domas Dargis.
Naujoji erdvė atvira lankytojams jau nuo RUGSĖJO 3 dienos
Jei ieškote ne eilinio pasiplaukiojimo ar pirties ritualo, o autentiškos, modernios ir įkvepiančios patirties – „Gradiali“ baseinų ir pirčių erdvė Palangoje laukia Jūsų!
Nerkite į poilsį, kurį verta išbandyti bent kartą gyvenime!
Daugiau informacijos apie naująją vandens ir pirčių erdvę Palangoje: www.gradiali.lt.
