  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

OWEXX lauko ekranų tinklas Vilniuje: matomumas, kuriantis sėkmę

2025-11-03 08:00
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

OWEXX lauko ekranų tinklas – didžiausias lauko ekranų tinklas Baltijos šalyse, jungiantis lauko ekranus Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose. Tai daugybė aukščiausios kokybės LED ekranų, esančių didžiausių ir mažesnių miestų intensyvaus eismo sankryžose ir gatvėse, šalia prekybos centrų, arenų, verslo centrų, miestų centrinėse dalyse ir kitose didelio užimtumo zonose. Šįkart straipsnyje – plačiau apie lauko ekranų tinklą Lietuvos sostinėje – apie matomos, aukštos kokybės reklamos galimybes Vilniuje.

OWEXX lauko ekranų tinklas Vilniuje: matomumas, kuriantis sėkmę

OWEXX lauko ekranų tinklas – didžiausias lauko ekranų tinklas Baltijos šalyse, jungiantis lauko ekranus Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose. Tai daugybė aukščiausios kokybės LED ekranų, esančių didžiausių ir mažesnių miestų intensyvaus eismo sankryžose ir gatvėse, šalia prekybos centrų, arenų, verslo centrų, miestų centrinėse dalyse ir kitose didelio užimtumo zonose. Šįkart straipsnyje – plačiau apie lauko ekranų tinklą Lietuvos sostinėje – apie matomos, aukštos kokybės reklamos galimybes Vilniuje.

0
OWEXX lauko ekranų tinklas sostinėje

Optimalų matomumą užtikrinančios lokacijos, aukščiausios kokybės lauko ekranai ir didelė auditorija ekranuose transliuojamai reklamos žinutei – tai OWEXX lauko ekranų tinklas Vilniuje.

OWEXX siūlomi lauko ekranai Vilniuje yra didelėse sankryžose ir gatvėse, kuriose vyksta intensyvus transporto priemonių eismas. Tai itin užimtos sostinės zonos – lauko ekranai įrengti netoliese įvažiavimų / išvažiavimų iš miesto, šalia verslo ir prekybos centrų, arenų, pramogų parkų ir pan. Modernūs, aukštos kokybės LED ekranai atkreipia vilniečių ir miesto svečių dėmesį, tuo pačiu įsiliedami į urbanistinį miesto peizažą ir kurdami patrauklų ir šiuolaikišką reklamos vaizdą.

Pavyzdžiui, OWEXX lauko ekranų tinklo siūlomi LED ekranai „Pilaitės prospektas“, „Spaudos rūmai“, „Ukmergės“, „Pašilaičiai“ stovi intensyviose Vilniaus miesto sankryžose, kur yra įsikūrę įvairūs verslo centrai. Lauko ekranai, esantys lokacijose šalia verslo centrų, užtikrina puikias galimybes verslas-verslui (B2B) komunikacijai, kadangi sudaro sąlygas pasiekti specialistus, įmonių vadovus, potencialius partnerius; negana to, žinutė yra matoma daug kartų.

Minėti modernūs lauko ekranai yra netoliese įvažiavimų į sostinę, pakeliui į didelius gyvenamuosius rajonus ir į miesto centrą. Gausūs transporto priemonių srautai, kasdien vykstantys pro lauko ekranus – tai didelė auditorija juose transliuojamai aukštos kokybės reklamai.

Optimalias sąlygas efektyviai reklamai suteikia ir lauko ekranai „Vilnius Outlet“ bei „Ozas“, įrengti netoliese populiarių ir puikiai žinomų prekybos ir laisvalaikio centrų Vilniuje. Lauko ekranas „Vilnius Outlet“, kaip ir sufleruoja jo pavadinimas, yra šalia didžiausio išparduotuvių centro Šiaurės Europoje – tai optimali galimybė patraukti pirkimo sprendimus pasiruošusių priimti prekybos centro lankytojų dėmesį. Lauko ekranas matomas tiek vykstantiems į prekybos centrą, tiek iš jo, o taip pat vykstantiems Pilaitės prospektu. O LED ekranas „Ozas“ dėmesį traukia didelėje Ozo ir Kalvarijų gatvių sankirtoje, netoliese populiarių prekybos ir laisvalaikio centrų „Ozas“ ir „Akropolis“, vandens parko „Vichy“, pramogų arenų. 

Šie ir kiti OWEXX lauko ekranų tinklo siūlomi ekranai Vilniuje užtikrina maksimalų matomumą ir auditorijos – tiek vilniečių, tiek miesto svečių – pasiekiamumą sostinėje. Aukščiausia lauko ekranų kokybė, optimalios lokacijos ir kūrybiška, dėmesį traukianti reklamos žinutė – derinys, sukuriantis sėkmingas reklamos kampanijas.

Lauko ekranai: vartotojų ir rinkodaros specialistų pasitikėjimas

Reklama už namų ribų (angl. out of home advertising) jau ilgą laiką išlieka tarp didžiausią vartotojų ir rinkodaros specialistų palankumą pelniusių reklamos kanalų. Jau kelerius metus vykdomas „Kantar“ tyrimas „Kantar Media Reactions“ rodo, kad iš savo pozicijų šis reklamos kanalas trauktis neketina. Tyrimo, kurio metu apklausiami vartotojai ir rinkodaros specialistai iš įvairių šalių, 2024 metų duomenimis, reklama už namų ribų (įskaitant, žinoma, ir lauko ekranus) buvo  tiek vartotojų, tiek rinkodaros specialistų geriausiai vertinamų reklamos kanalų penketuke, o skaitmeninė reklama už namų ribų (angl. digital out of home ads) – rinkodaros specialistų penketuko pirmoje vietoje.

Šių metų „Kantar Media Reactions 2025“ tyrimo duomenimis, skaitmeninė reklama už namų ribų atsiduria abiejų apklaustų grupių penketuke, kaip ir reklama už namų ribų apskritai. Galima teigti, kad šis reklamos kanalas – pasitikėjimą pelniusi reklamos priemonė, padedanti kurti matomas, vartotoją efektyviai pasiekiančias kampanijas.

Lauko ekranai, įrengti matomose miestų vietose, įsilieja į dinamišką miesto gyvenimą – ryškią reklamos žinutę transliuoja intensyvaus eismo sankryžose, gatvėse, šalia gausius vartotojų srautus pritraukiančių objektų. Reklama, matoma kasdienių kelionių miesto gatvėmis metu, atkreipia dėmesį, tačiau neerzina. Aukščiausios kokybės reklama lauko ekranuose – OWEXX lauko ekranų tinkle.

Didžiausias lauko ekranų tinklas Baltijos šalyse OWEXX

Didžiausias lauko ekranų tinklas Baltijos šalyse OWEXX – tai modernūs, aukštos kokybės, strategiškai atrinktose vietose esantys lauko ekranai Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose, užtikrinantys matomą, efektyvią, kokybišką reklamos žinutę, pasiekiančią didžiulę auditoriją.

Lauko ekranai Vilniuje, Taline, Rygoje – Baltijos šalių sostinėse – ir kituose didžiuosiuose bei mažesniuose miestuose, miesto, šalies ar tarptautiniu mastu transliuojamos reklamos – tai optimalios galimybės įsimintinoms reklamos kampanijoms, medijoje, pelniusioje vartotojų pasitikėjimą. Tai reklama, paliekanti įspūdį – kurkite ją su OWEXX lauko ekranų tinklu.

OWEXX – easy to trust. 

OWEXX lauko ekranų tinklas Vilniuje https://www.owexx.com/reklama-ekranuose/ekranai/vilnius.

