„Orlen“ skirs apie 13 mlrd. eurų naujiems gamtinių dujų telkiniams plėtoti

Grupės vadovas Danielis Obajtekas sakė, jog „Orlen“ planuoja per artimiausius septynerius metus gamtinių dujų telkinių išžvalgymui ir įsisavinimui išleisti apie 60 mlrd. zlotų (apie 13 mlrd. eurų).

Lenkijos klimato ir aplinkos ministerijos duomenimis, 2022-aisiais šalyje sudeginta 16,62 mlrd. kubinių metrų gamtinių dujų.

„Jei Lenkijoje ir Norvegijoje išgausime 12 mlrd. kubinių metrų dujų, būsime daug saugesni energijos išteklių požiūriu. Be to, prie to prisidės suskystintų gamtinių dujų importo terminalas ir mūsų tanklaivių laivynas“, – pabrėžė D. Obajtekas.

Pasak jo, taip pat svarstoma galimybė eksportuoti dujas į kitas regiono šalis.

Pernai „Orlen“ išgavo 7,7 mlrd. kubinių metrų gamtinių dujų Lenkijoje ir užsienyje.