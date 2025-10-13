Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Omniva“ Lietuvoje sieks teikti universaliąsias pašto paslaugas

2025-10-13 11:15 / šaltinis: BNS
2025-10-13 11:15

 Logistikos ir siuntų bendrovė „Omniva" dalyvaus Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) paskelbtame konkurse dėl universaliųjų pašto paslaugų (UPP) 2027–2035 metais.

„Omniva“ (nuotr. Elta)

 Logistikos ir siuntų bendrovė „Omniva“ dalyvaus Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) paskelbtame konkurse dėl universaliųjų pašto paslaugų (UPP) 2027–2035 metais.

0

Taip siekiama pasiūlyti inovatyvų požiūrį į pašto paslaugas, skatinti konkurenciją rinkoje ir užtikrinti tvarią sektoriaus plėtrą visame Baltijos regione, pirmadienį pranešė „Omniva“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dabartinė UPP sutartis baigiasi 2026 metų pabaigoje ir dalyvavimas konkurse mums atrodo natūralus žingsnis, nes Estijoje turime ilgametę UPP teikimo patirtį. Lietuvoje nuo 2006 metų turime pašto veiklos licenciją, o mūsų infrastruktūra – automatizuotas siuntų skirstymo centras Kaune ir didžiausias 548 paštomatų tinklas – padėtų tai įgyvendinti“, – pranešime sakė „Omniva“ grupės generalinis direktorius Marttis Kuldma. 

RRT duomenimis, kuriuos pateikia „Omniva“, UPP dalis visoje šalies pašto rinkoje per dvejus metus sumažėjo nuo 9,5 proc. (2022 metais) iki 6,3 proc. (2024 metais).

„Omnivos“ vadovas Lietuvoje Tadas Drunga mano, kad tradicinis pašto paslaugų modelis neatitinka šių dienų poreikių.

„Technologijų pažanga ir kintantys žmonių įpročiai keičia rinką – vis populiaresni tampa paštomatai, o tradicinės paslaugos naudojamos vis rečiau. Kita vertus, svarbu, kad pašto paslaugos išliktų pasiekiamos visiems, ypač atokesnėse vietovėse. Tam turime strategiją, kaip sujungti pašto ir siuntų tinklus bei diegti naujus pristatymo sprendimus“, – pranešime sakė T. Drunga.

„Omniva“ aptarnauja klientus trijose Baltijos šalyse ir veikia kaip tarptautinis logistikos tinklas daugiau nei dešimtyje šalių. 2024 metais įmonės apyvarta siekė 141 mln. eurų, iš kurių apie 7 proc. sudarė universaliųjų pašto paslaugų veikla.

Dabar universaliąsias pašto paslaugas teikia Lietuvos paštas.

