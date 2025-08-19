„Omniva“ stabdo siuntas į JAV

„Praktiškai tai reiškia, kad klientai šiuo metu negali siųsti per „Omniva“ į JAV daiktų – produktų, prekių, dovanų ir panašiai. Laiškus ir dokumentus vis dar galima siųsti“, – sakė „Omniva“ grupės komercijos vadovo pareigas laikinai einantis Svenas Kukemelkas.
Pasak jo, paslaugos stabdymo priežastis – neseniai JAV pasikeitę muitų mokesčiai. Jungtinės Valstijos pakeitė vadinamąją „de minimis“ ribą, tai yra normą, žemiau kurios prekės atleidžiamos nuo muitų ir kitų mokesčių. Tai taip pat susiję su muitinės procedūrų pakeitimais, kurie kol kas nėra tiksliai reglamentuoti. Todėl „Omniva“ negali garantuoti klientams siuntų pristatymo.
„Patikinu, kad „Omniva“ padarė viską, kas įmanoma, kad išspręstų sudėtingą situaciją ir galėtų toliau siųsti siuntas į JAV. Tačiau yra nutikę taip, kad turime palaukti geresnio JAV bendradarbiavimo, kad padėtis būtų išspręsta. Siuntų siuntimą į JAV atnaujinsime, kai tik vėl galėsime garantuoti patikimą ir reikalavimus atitinkantį pristatymą“, – pridūrė S. Kukemelkas.
