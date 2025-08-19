Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Omniva“ stabdo siuntas į JAV

2025-08-19 17:11 / šaltinis: BNS
Platų paštomatų tinką Baltijos šalyse turinti Estijos kapitalo pašto paslaugų ir logistikos bendrovė „Omniva“ praneša, jog dėl JAV įvestų naujų muitų nuo trečiadienio laikinai stabdo siuntų į Jungtines Valstijas siuntimą.

Omniva

0

„Praktiškai tai reiškia, kad klientai šiuo metu negali siųsti per „Omniva“ į JAV daiktų – produktų, prekių, dovanų ir panašiai. Laiškus ir dokumentus vis dar galima siųsti“, – sakė „Omniva“ grupės komercijos vadovo pareigas laikinai einantis Svenas Kukemelkas.

Pasak jo, paslaugos stabdymo priežastis – neseniai JAV pasikeitę muitų mokesčiai. Jungtinės Valstijos pakeitė vadinamąją „de minimis“ ribą, tai yra normą, žemiau kurios prekės atleidžiamos nuo muitų ir kitų mokesčių. Tai taip pat susiję su muitinės procedūrų pakeitimais, kurie kol kas nėra tiksliai reglamentuoti. Todėl „Omniva“ negali garantuoti klientams siuntų pristatymo.

„Patikinu, kad „Omniva“ padarė viską, kas įmanoma, kad išspręstų sudėtingą situaciją ir galėtų toliau siųsti siuntas į JAV. Tačiau yra nutikę taip, kad turime palaukti geresnio JAV bendradarbiavimo, kad padėtis būtų išspręsta. Siuntų siuntimą į JAV atnaujinsime, kai tik vėl galėsime garantuoti patikimą ir reikalavimus atitinkantį pristatymą“, – pridūrė S. Kukemelkas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

