Nuomositės būstą? Įspėja nepadaryti klaidos – neprivalote mokėti šio mokesčio

Be to, specialistai ragina įsidėmėti, kad ir papildomus mokesčius ne visada privalote sumokėti.
Ko nevalia užmiršti nuomininkams?
Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ advokatų kontoros „CEE Attorneys“ vyresnioji teisininkė Lina Liogė įvardijo, į ką reikėtų atkreipti dėmesį pasirašant būsto nuomos sutartis.
Pasak jos, palyginti su būsto pirkimo-pardavimo sutartimi, nuomos atveju toks dokumentas nebūtinai turi būti rašytinės formos.
„Preliminari sutartis turi būti būtinai rašytinės formos, kitaip ji tampa negaliojanti. Nuomos sutartis, kuri, pavyzdžiui, sudaroma iki vienerių metų, gali būti ir žodinė.
Jei vienerių metų laikotarpis yra viršijimas, tokiu atveju sutartis jau turėtų būti rašytinė“, – dėmesį atkreipė teisininkė.
Kiekvienam nuomininkai teisininkė taip pat patarią įvertinti, kokį objektą ir iš ko nuomosite.
Pavyzdžiui, įprastai nuomotojai prašo sumokėti depozitą. Tad, L. Liogės vertinimu, yra itin svarbu patikrinti, kam sumokate pinigus, t.y. ar tikrai būsto savininkui.
Ne ką mažiau, teisininkės vertinimu, svarbu iš anksto įvertinti turto būklę, užfiksuoti tam tikrus defektus, kad vėliau, pasibaigus nuomos laikotarpiui, nereikėtų patekti į ginčą dėl žalos atlyginimo už turto sugadinimą.
L. Liogė patarė aptarti vieną iš sąlygų ir dėl nuomos sutarties registravimo Registrų centre.
Tokiu atveju, pasak jos, jei ir pasikeistų buto savininkas, naujasis neturės teisės nutraukti nuomos sutarties ir ji liks galioti.
„Ką reikėtų dar padaryti prieš nuomojantis butą, įvertinti komunalinių mokesčių dydį, sutartyje aptarti, kokius komunalinius mokesčius ir kitas išlaidas turės kompensuoti ir mokėti, ir kaip privalės mokėti pats nuomininkas.
Dar pasitaiko tokių atvejų, kada, pavyzdžiui, ir kaupiamosios išlaidos turto išlaikymui, priežiūrai yra priskiriamos nuomininkui. Ir tada vėlgi kyla klausimas, ar tikrai nuomininkas turėtų tokias išlaidas kompensuoti, kurios būtų pakankamai nemažos.
Būna dažnai, kad ir nuomininkai vėliau siekia nutraukti įvairiais būdais anksčiau terminą, tą sutartį dėl to, kad yra labai didelės išlaidos, tarkime, būna ir 150 ir 200 eurų, plius elektra ir t.t. O tai, tarkime, studentams, pakankamai yra didelės išlaidos“, – vardijo teisininkė.
Jos vertinimu, reikėtų neužmiršti apsitarti ir kitų sąlygų. Pavyzdžiui, ar išlaikoma galimybė bute gyventi kitiems šeimos nariams, ar galima laikyti gyvūnus.
„Nes jeigu nėra tokios sąlygos įtraukta, kad draudžiama laikyti gyvūnus, tai neturėtų būti pagrindas nutraukti nuomos sutartį“, – dėmesį atkreipė ji.
Pasak pašnekovės, rekomenduotina tarp nuomininko ir numotojo apsitarti dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, turto draudimo, remonto, o visa tai galiausiai įrašyti ir nuomos sutartyje.
„Pagal teisės aktus nuomotojas turi atlikti kapitalinį remontą, pavyzdžiui, būti atsakingas už vamzdžių pakeitimą ir pan. Tuo metu nuomininko pareiga gali išlikti, tarkime, lemputės pakeitimas“, – sakė pašnekovė.
L. Liogė sako, kad vertėtų numatyti sąlygas ir dėl vienašališko turto perdavimo nuomos sutarties nutraukimo atveju.
„Pasitaiko tokių atvejų, kada nuomotojas vengia priimti turtą. Ir atitinkamai vėliau kyla ginčų, kas gi kaltas dėl tam tikros žalos.
Pasirodo, kartais būna kaltas tikrai ir pats nuomotojas, kai ateina nesant nuomininkams, kažką sulaužo ir tada bando tą atsakomybę primesti nuomininkui“, – kalbėjo teisininkė.
Papildomo mokesčio mokėti nereikia?
Tuo metu bendrovės „Home Deals“ vienas iš įkūrėjų Laurynas Boguševičius antrino, kad nuomininkams privalu atlikti namų darbus iš anksto.
Viena tokių užduočių – pasidomėti nuomotojų reputacija.
„Jeigu būstą nuomoja brokeris, vertėtų pasidomėti, kas tai per asmuo, kokią įmones jis atstovauja, kokia yra brokerio agentūros reputacija.
Jo vertinimu, pasitaiko situacijų, kai brokeriai paprašo ir nuomininko susimokėti papildomą mokestį už sutarties paruošimą, registravimą.
„Aš sakyčiau, kad tai nėra garbinga, sąžininga, nes brokeris už tos sutarties paruošimą gauna pinigus iš nuomotojo“, – mano L. Boguševičius.
Advokatė savo ruožtu taip pat įvertino tokią galimą situaciją. Pasak L. Liogės, nuomininkams susimokėti tokio mokesčio, jei to reikalauja brokeris, nebūtina, jei taip nebuvo susitarta iš anksto.
„Nuomininko nesieja jokie santykiai su brokeriu ir nuomotoju. Tai yra susitarimo reikalas.
Žinoma, kad niekas neprivers sumokėti. Nes iš tiesų – nuomininkas atėjo išsinuomoti butą, bet ne atlyginimą sumokėti brokeriui už dviejų kitų asmenų susitarimą tarpusavyje“, – dėmesį atkreipė ji.