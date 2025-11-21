 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Novaturas“ nutraukė derybas su Turkijos verslininku

2025-11-21 09:29 / šaltinis: BNS
2025-11-21 09:29

Vienas didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių „Novaturas“ pranešė nutraukęs derybas su Turkijos turizmo verslininku Nesetu Kockaru, kuris valdo 23,2 proc. bendrovės akcijų ir ketino įsigyti dar 10 procentų.

„Novaturas“ BNS Foto

Vienas didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių „Novaturas“ pranešė nutraukęs derybas su Turkijos turizmo verslininku Nesetu Kockaru, kuris valdo 23,2 proc. bendrovės akcijų ir ketino įsigyti dar 10 procentų.

REKLAMA
0

Spalį buvo nutrauktas sandoris dėl papildomų akcijų įsigijimo, tačiau derybos iki šiol buvo tęsiamos. 

 „Novaturo“ grupė dar rugsėjo pradžioje informavo, kad antrojo sandorio etapo šalys, planavusios iki rudens užbaigti antrąjį etapą, po kurio strateginis investuotojas Nesetas Kockaras būtų padidinęs savo akcijų paketą iki maždaug 33 proc., tuo metu sandorį nutraukė, toliau tęsdamos derybas dėl papildomo akcijų paketo įsigijimo. Šiuo metu šalys bendrovę informavo, kad derybos dėl antrojo sandorio etapo yra nutrauktos“, – per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Novaturas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendrovė taip pat pažymi, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos konkurencijos tarybos yra pradėjusios oficialias procedūras pagal N. Kockaro kreipimąsi dėl galimybės įsigyti papildomą „Novaturo“ akcijų paketą, kurios yra tęsiamos.

REKLAMA
REKLAMA

Visose šalyse sprendimų priėmimas numatomas iki 2026 metų pirmojo ketvirčio pabaigos.

Kaip rašė BNS, N. Kockaras balandį už 1,159 mln. eurų įsigijo 23,2 proc. „Novaturo“ grupės akcijų. 

REKLAMA

Verslininkas iš keturių dabartinių „Novaturo“ grupės akcininkų – Ugniaus Radvilos, Ryčio Šumakario, Vido Paliūno ir bendrovės „Willgrow“ – ketino įsigyti iki 33,2 proc. įmonės akcijų.

„Novaturas“ pirmąjį šių metų pusmetį patyrė 791 tūkst. eurų nuostolių – 2,9 karto mažiau nei pernai tuo pačiu metu (2,28 mln. eurų), įmonės pajamos sumenko 19 proc. iki 74 mln. eurų. 

Antrąją metų pusę bendrovė tikisi veikti pelningai, tai turėtų pagerinti bendrą metinį rezultatą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų