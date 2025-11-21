„Novaturas“ nutraukė derybas su Turkijos verslininku

Spalį buvo nutrauktas sandoris dėl papildomų akcijų įsigijimo, tačiau derybos iki šiol buvo tęsiamos.
„Novaturo“ grupė dar rugsėjo pradžioje informavo, kad antrojo sandorio etapo šalys, planavusios iki rudens užbaigti antrąjį etapą, po kurio strateginis investuotojas Nesetas Kockaras būtų padidinęs savo akcijų paketą iki maždaug 33 proc., tuo metu sandorį nutraukė, toliau tęsdamos derybas dėl papildomo akcijų paketo įsigijimo. Šiuo metu šalys bendrovę informavo, kad derybos dėl antrojo sandorio etapo yra nutrauktos“, – per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Novaturas“.
Bendrovė taip pat pažymi, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos konkurencijos tarybos yra pradėjusios oficialias procedūras pagal N. Kockaro kreipimąsi dėl galimybės įsigyti papildomą „Novaturo“ akcijų paketą, kurios yra tęsiamos.
Visose šalyse sprendimų priėmimas numatomas iki 2026 metų pirmojo ketvirčio pabaigos.
Kaip rašė BNS, N. Kockaras balandį už 1,159 mln. eurų įsigijo 23,2 proc. „Novaturo“ grupės akcijų.
Verslininkas iš keturių dabartinių „Novaturo“ grupės akcininkų – Ugniaus Radvilos, Ryčio Šumakario, Vido Paliūno ir bendrovės „Willgrow“ – ketino įsigyti iki 33,2 proc. įmonės akcijų.
„Novaturas“ pirmąjį šių metų pusmetį patyrė 791 tūkst. eurų nuostolių – 2,9 karto mažiau nei pernai tuo pačiu metu (2,28 mln. eurų), įmonės pajamos sumenko 19 proc. iki 74 mln. eurų.
Antrąją metų pusę bendrovė tikisi veikti pelningai, tai turėtų pagerinti bendrą metinį rezultatą.