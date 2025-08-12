Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Norintiems sutaupyti: rugpjūtį pigiausias dažno vartojimo prekių krepšelis –„Lidl“

2025-08-12 13:57
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Kasdienio vartojimo prekių krepšelį pigiausiai ir toliau buvo galima įsigyti žemų kainų prekybos tinkle „Lidl“ – tai patvirtina naujausias rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ slapto pirkėjo tyrimas. Rugpjūčio 5 dieną atlikta kainų analizė atskleidė, kad tą dieną „Lidl“ parduotuvėje dažno vartojimo prekių krepšelis kainavo 39,24 euro – 4,10 euro pigiau, palyginti su brangiausią krepšelį tą dieną pasiūliusiu prekybos tinklu.

LIDL

Kasdienio vartojimo prekių krepšelį pigiausiai ir toliau buvo galima įsigyti žemų kainų prekybos tinkle „Lidl“ – tai patvirtina naujausias rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ slapto pirkėjo tyrimas. Rugpjūčio 5 dieną atlikta kainų analizė atskleidė, kad tą dieną „Lidl“ parduotuvėje dažno vartojimo prekių krepšelis kainavo 39,24 euro – 4,10 euro pigiau, palyginti su brangiausią krepšelį tą dieną pasiūliusiu prekybos tinklu.

0
Tyrimo metu penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse Vilniuje ir Kaune apsilankę slapti pirkėjai įsigijo dažno vartojimo prekių krepšelį. Jį sudarė 24 prekės iš skirtingų maisto kategorijų: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktų, vaisių ir daržovių bei gėrimų.

Paaiškėjo, kad mėsos produktų pigiausiai buvo galima įsigyti „Lidl“ parduotuvėse, sumokėjus 10,63 euro. Tai yra 1,94 euro pigiau nei brangiausiai šiuos produktus tą dieną siūliusio prekybos tinklo parduotuvėje.

Tyrimo metu taip pat atskleista, kad „Lidl“ įsigytų grūdinės kilmės produktų kaina siekė 3,04 euro ir buvo mažiausia, lyginant su likusių kitų keturių didžiausių šalies prekybos tinklų kainomis. Skirtumas tarp „Lidl“ ir brangiausiai rugpjūčio 5 dieną šiuos produktus pasiūliusio prekybos tinklo – 0,32 euro.

„Lidl“ pasiūlė ir mažiausią vaisių bei daržovių kainą – už šias prekes buvo sumokėta 1,95 euro arba 0,64 euro mažiau lyginant su brangiausiai daržoves ir vaisius tą dieną pardavusiu prekybos tinklu.

Žemų kainų paslaptis – privatūs prekės ženklai ir efektyvumas

„Lidl“ dažno vartojimo prekių krepšelis ilgą laiką išlieka pigiausias dėl kelių priežasčių. Viena svarbiausių – privatūs prekės ženklai, kurie sudaro apie 90 proc. „Lidl“ asortimento Lietuvoje. Tarptautinė „Lidl“ grupė dalį šių produktų užsako itin dideliais kiekiais tūkstančiams parduotuvių įvairiose šalyse, todėl vieno produkto savikaina tampa mažesnė. Tai leidžia pirkėjams pasiūlyti patrauklias kainas, išlaikant aukštą kokybę.

Privatiems prekės ženklams „Lidl“ užsako receptūras ir pakuotes pagal savo specifikacijas, todėl į kainą neįtraukiami papildomi rinkodaros ar kiti su gamyba nesusiję kaštai. Kokybė užtikrinama taikant griežtus, dažnai net griežtesnius nei teisės aktuose numatyta, reikalavimus Lietuvos ir užsienio gamintojams bei tiekėjams. Dalis šių produktų gaminami tose pačiose gamyklose kaip ir žinomi tarptautiniai prekės ženklai, todėl neretai pasižymi tokia pačia ar net geresne sudėtimi.

Nuolat žemoms kainoms įtakos turi ir efektyvus tiekimo grandinės valdymas. „Lidl“ palaiko ilgalaikę partnerystę su patikimais vietos ir tarptautiniais tiekėjais, laikantis aukštų kokybės, saugos ir verslo etikos standartų. Visi tiekėjai pasirašo „Schwarz“ grupės verslo partnerių elgesio kodeksą ir sutinka laikytis tarptautinių socialinių bei aplinkosaugos normų.

Svarbus vaidmuo tenka ir logistikos efektyvumui – Lietuvoje veikia du modernūs, aplinkai draugiški „Lidl Lietuva“ logistikos centrai. Jie aptarnauja visas šalies parduotuves, užtikrina trumpesnius prekių pristatymo maršrutus, šviežią bei kokybišką asortimentą bei leidžia išlaikyti žemas produktų kainas lentynose.

Iš viso Lietuvoje veikia 81 „Lidl“ parduotuvė 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „LIDL“.







