Norintiems išsaugoti natūraliai sudygusius medžius – kompensacijos: štai kiek galima gauti

Į paramą gali pretenduoti Juridinių asmenų registre registruotos įmonės ir organizacijos, nuosavybės teise valdančios žemės sklypus su natūraliai sudygusiu mišku. Kompensacija vienam pareiškėjui sieks 900 eurų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį – PVM) už 1 hektarą.
Kvietimas galios 2 metus
Finansavimo kvietimas vykdomas tęstinės atrankos būdu ir galios iki 2028 metų rugsėjo 28 dienos arba kol bus paskirstytos visos numatytos lėšos. Paraiškos teikiamos per informacinę sistemą APVIS.
Paramą numatyta finansuoti iš Klimato kaitos programos. Sprendimą skirti finansavimą patvirtino aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.