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TV3 naujienos > Verslas

Norintiems išsaugoti natūraliai sudygusius medžius – kompensacijos: štai kiek galima gauti

2026-10-04 16:20 / šaltinis: ELTA
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2026-10-04 16:20
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Šią savaitę paskelbtas 5 mln. eurų kvietimas juridiniams asmenims, norintiems išsaugoti jų valdomuose sklypuose natūraliai užsisėjusius ir sudygusius medžius, pranešė Aplinkos ministerija.

Grynieji pinigai (ELTA / Dainius Labutis)
GALERIJA (5)

Šią savaitę paskelbtas 5 mln. eurų kvietimas juridiniams asmenims, norintiems išsaugoti jų valdomuose sklypuose natūraliai užsisėjusius ir sudygusius medžius, pranešė Aplinkos ministerija.

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Į paramą gali pretenduoti Juridinių asmenų registre registruotos įmonės ir organizacijos, nuosavybės teise valdančios žemės sklypus su natūraliai sudygusiu mišku. Kompensacija vienam pareiškėjui sieks 900 eurų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį – PVM) už 1 hektarą.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Kvietimas galios 2 metus

Finansavimo kvietimas vykdomas tęstinės atrankos būdu ir galios iki 2028 metų rugsėjo 28 dienos arba kol bus paskirstytos visos numatytos lėšos. Paraiškos teikiamos per informacinę sistemą APVIS. 

Paramą numatyta finansuoti iš Klimato kaitos programos. Sprendimą skirti finansavimą patvirtino aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.

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