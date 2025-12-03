 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Neramu: antrą kartą per kelias valandas sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste

2025-12-03 22:42 / šaltinis: BNS
2025-12-03 22:42

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės trečiadienio vakarą antrą kartą apribota oro erdvė viršVilniaus oro uosto, pranešė įmonė Lietuvos oro uostai (LTOU). 

Vilniaus oro uostas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės trečiadienio vakarą antrą kartą apribota oro erdvė viršVilniaus oro uosto, pranešė įmonė Lietuvos oro uostai (LTOU). 

REKLAMA
5

„Dėl baltarusijos vykdomos hibridinės atakos, užtikrinant civilinės aviacijos, keleivių ir visuomenės saugumą, oro erdvė virš Vilniaus oro uosto uždaryta nuo 22.24 iki 1.20 valandos“, – teigiama pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tarnybos stebi bei analizuoja navigacinių žymų judėjimą ir, esant galimybei, gali priimti sprendimą oro erdvę atverti anksčiau. Jeigu tik bus saugu“, – priduria įmonė.

REKLAMA
REKLAMA

Oro erdvės ribojimai anksčiau trečiadienį buvo įvesti nuo 19.36 val. ir panaikinti 21.06 valandą.

REKLAMA

Keleivių prašoma sekti oro uosto ir skrydžių operatorių informaciją.

Atnaujintą informaciją apie skrydžius galima rasti Vilniaus oro uosto interneto svetainėje www.vno.lt.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, per spalį–lapkritį oro erdvė virš Vilniaus oro uosto dėl kontrabandinių balionų grėsmės, įskaitant pastaruosius skrydžių sustabdymus, iš viso apribota 15 kartų.

REKLAMA
REKLAMA

Vieną kartą oro erdvė buvo apribota ir virš Kauno oro uosto.

Per šį laikotarpį paveikta beveik 320 skrydžių, daugiau nei 45 tūkst. keleivių. Oro uostų skaičiavimu, paveiktų keleivių skaičius sudaro apie 5 proc. visų keleivių skaičiaus, kurie per pastaruosius du mėnesius buvo aptarnauti sostinės oro uoste.

„Visa atsakomybė dėl aviacijos trikdymo bei kitos Lietuvos gyventojams, lėktuvų keleiviams ir šalies verslui daromos žalos tenka išskirtinai lukašenkos režimui“, – teigia NKVC.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų