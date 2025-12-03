Neramu: antrą kartą per kelias valandas sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste

„Dėl baltarusijos vykdomos hibridinės atakos, užtikrinant civilinės aviacijos, keleivių ir visuomenės saugumą, oro erdvė virš Vilniaus oro uosto uždaryta nuo 22.24 iki 1.20 valandos“, – teigiama pranešime.
„Tarnybos stebi bei analizuoja navigacinių žymų judėjimą ir, esant galimybei, gali priimti sprendimą oro erdvę atverti anksčiau. Jeigu tik bus saugu“, – priduria įmonė.
Oro erdvės ribojimai anksčiau trečiadienį buvo įvesti nuo 19.36 val. ir panaikinti 21.06 valandą.
Keleivių prašoma sekti oro uosto ir skrydžių operatorių informaciją.
Atnaujintą informaciją apie skrydžius galima rasti Vilniaus oro uosto interneto svetainėje www.vno.lt.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, per spalį–lapkritį oro erdvė virš Vilniaus oro uosto dėl kontrabandinių balionų grėsmės, įskaitant pastaruosius skrydžių sustabdymus, iš viso apribota 15 kartų.
Vieną kartą oro erdvė buvo apribota ir virš Kauno oro uosto.
Per šį laikotarpį paveikta beveik 320 skrydžių, daugiau nei 45 tūkst. keleivių. Oro uostų skaičiavimu, paveiktų keleivių skaičius sudaro apie 5 proc. visų keleivių skaičiaus, kurie per pastaruosius du mėnesius buvo aptarnauti sostinės oro uoste.
„Visa atsakomybė dėl aviacijos trikdymo bei kitos Lietuvos gyventojams, lėktuvų keleiviams ir šalies verslui daromos žalos tenka išskirtinai lukašenkos režimui“, – teigia NKVC.