Neapsigaukite ir jūs – ilgai kauptą nuolaidą prekybininkai nubraukė neįspėję

Tuo galėjo įsitikinti ir portalo tv3.lt skaitytoja Liepa (tikras vardas ir pavardė redakcijai žinoma), gyvenanti Vilniuje. Kelerius metus kaupusi pastovios klientės nuolaidą batų parduotuvėse „Salamander“, neseniai ji sužinojo, kad ji buvo sumažinta keturis kartus.

Nesiteikė nieko paaiškinti

Moteris pasakojo, kad ne vienerius metus lojalumo kortelę ji naudojo ne tik pati, bet ir prašė tą daryti artimuosius. Esą tą skatino daryti ir pats parduotuvių tinklas.

„Batų parduotuvė „Salamander“ turi savo lojalumo korteles, kaip ir daugelis. Taisyklė buvo tokia, kad kuo daugiau perki, tuo didėja nuolaida.

Aš jau buvau sukaupusi 12 proc. nuolaidą, nes tikrai daug pirkau ten, mano šeima buvo prikalbinta pirkti iš tos parduotuvės. O dabar ateinu ir jie nurašę visas nuolaidas – su kortele palikę tik 3 proc. nuolaidą“, – skundėsi skaitytoja.

Ji piktinosi, kad nusprendę nubraukti jos sukauptą nuolaidą prekybininkai net paaiškino, kodėl taip padarė, iš anksto neįspėjo apie tai pirkėjų ir nesuteikė jiems bent kiek laiko išnaudoti turimą nuolaidą.

Situacijos nekomentavo

Parduotuves „Salamander“, taip pat kitas avalynės, rankinių ir drabužių parduotuves valdo bendrovė „Armitana“, turinti 228 darbuotojus, kurių vidutinis darbo užmokestis yra 1148 eurai neatskaičius mokesčių.

Bendrovės atstovai žadėjo atsakyti į tv3.lt klausimus dėl nuolaidų panaikinimo, tačiau per daugiau kaip savaitę to nepadarė.

Savo interneto svetainėje „Armitana“ skelbia, kad nuo 2020 m. rugsėjo 12 d. „Salamander“, „Geox“, „Hogl“, „Step Top“, „Žygio batai“ parduotuvėse apsipirkimo metu naudojantis naujai, įsigyta lojalumo klubo kortele, yra suteikiama pastovi, fiksuota 3 proc. nuolaida nenukainotoms prekėms (avalynei, rankinėms ir avalynės priežiūros priemonėms), nebent akcijos sąlygose nurodyta kita nuolaidos suma.

Tokia pati nuolaida esą suteikiama ir naudojantis anksčiau nei 2020 m. rugsėjo 12 d. įsigyta Lojalumo klubo kortele , o visos pagal ankstesnes taisyklių versijas sukauptos nuolaidos, viršijančios 3 proc., anuliuojamos.

Privalo tinkamai informuoti

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė pakomentavo, kad vartotojo informavimu atsakingas yra verslininkas. To tinkamai nepadaręs jis privalo kompensuoti patirtus nuostolius.

„Civiliniame kodekse nustatyta, jog prieš sudarydamas vartojimo sutartį, verslininkas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinančią informaciją (taip pat ir informaciją apie prekių ir paslaugų kainą), o pareiga įrodyti, kad informacija yra suteikta vartotojui, tenka verslininkui. Verslininkas, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs pareigą suteikti informaciją vartotojui, turi atlyginti dėl to vartotojo patirtus nuostolius“, – pasakojo D. Malinauskienė.

REKLAMA

Ji taip pat nurodė, kad apie pakeitimus klientas visada turi būti informuotas. Taip pat pakitus lojalumo taisyklėms, vartotojui turi būti suteikta galimybė pasinaudoti nuolaida.

„Pažymėtina, kad pardavėjas turi teisę keisti lojalumo kortelės taisykles ir sąlygas, tačiau apie tokius pakeitimus privalo tinkamai ir laiku informuoti vartotojus. Be to, lojalumo taisyklių pakeitimas neturėtų apsunkinti vartotojo padėties, t.y., pavyzdžiui, jei vartotojas buvo sukaupęs lojalumo taškus ar tam tikrą procentinę nuolaidą, vartotojui per protingą terminą turėtų būti sudaryta galimybė nuolaida pasinaudoti, net ir tuo atveju, jei dėl tam tikrų priežasčių keitėsi lojalumo kortelės sąlygos“, – pabrėžė skyriaus vedėja.

Vartotojui, susidūrusiam su nepatogumais, rekomenduojama kuo greičiau susisiekti su pardavėju bei pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

„Vartotojai, kuriems buvo parduota prekė ar paslauga už didesnę kainą nei buvo nurodyta arba buvo suteikta neaiški, klaidinanti ar dviprasmiška informacija apie prekės/paslaugos kainą, turėtų užfiksuoti skelbiamą kainą ir su pirkimo kvitu nedelsiant kreiptis į pardavėją bei nurodyti savo reikalavimą (pavyzdžiui, grąžinti permoką). Taip pat apie pastebėtus kainų neatitikimus vartotojas turi teisę pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kartu pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus“, – komentavo D. Malinauskienė.