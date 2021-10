„Gustuko picerija“ sulaukė inspektorių vizito: už nustatytus pažeidimus skirta 70 eurų bauda

Kaip naujienų portalą tv3.lt informuoja VMVT, už patikrinimo metu rastus pažeidimus – neteisingą informacijos pateikimą lankytojams – pagal Administracinių nusižengimo kodekso (ANK) 45 straipsnį „Gustuko picerijai“ skirta 70 eurų bauda ir nurodymas pašalinti trūkumus.

„VMVT specialistai sureagavo į tuometines skelbiamas reklamas bei skundą ir buvo nuvykę į patikrinimą, kurio metu viešojo maitinimo įstaigai už nustatytus pažeidimus buvo taikytos sankcijos teisės aktų nustatyta tvarka ir liepta pašalinti nustatytus trūkumus“, – komentuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Miglė Navašinskaitė.

Įstaigos savininkas Mantas Zemeckas kiek kitaip pateikia situaciją, nesutinka su VMVT argumentais ir teigia, kad patikrinimo metu buvo surašytas protokolas, kuris, neva „nieko nereiškia“.

„Reiktų su jais susisiekti ir paklausti, ką jie ten komentuoja. Jų nutarimas dar nėra įsigaliojęs, mes iki spalio 13 dienos turime priimti sprendimą, ar mes su tuo sutinkame. Jie net negali teigti, kad mes esame apklausti ir t.t. Nežinau, ką jie ten fantazuoja eilinį kartą.

<…> Dar viskas yra procese, gali būti daug niuansų ir iš mūsų pusės, ir iš jų. Norėtume šį klausimą palikt ateičiai, kad nebūtų jokių spekuliacijų“, – nurodė jis, pridurdamas, kad situaciją gali pasikreipti visiškai kita linkme.

Paklausus, ar išrašyta bauda lems savininko tolimesnius veiksmus, kad tokių pažeidimų patikrinimo metu būtų išvengta pažeidimų, M. Zemeckas patikino, kad „nelems“.

„Primename, kad pažeidimus padariusios įmonės patenka į rizikingų įmonių vertinimo sistemą ir jos tikrinamos dažniau, nei pažeidimų nedarančios įmonės“, – nurodo inspektorė.

Už nustatytus pažeidimus gali būti taikomos sankcijos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą (ANK). Fiziniams asmenims baudos dydis gali svyruoti nuo 500 iki 1500 eurų, o juridiniams asmenims – nuo 1500 iki 6000 eurų.

M. Navašinskaitės teigimu, skiriamos piniginės baudos dydis priklauso nuo pažeidimo bei lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, kurios yra nurodytos ANK.

Daugiausiai pažeidimų – Vilniuje, mažiausia – Kaune ir Šiauliuose

Nuo metų pradžios VMVT atliko 7187 maisto tvarkymo subjektų patikrinimus. Iš praėjusią savaitę atliktų 240 patikrinimų, VMVT nustatė 15 pažeidimų, 13 iš jų nustatyti viešojo maitinimo įmonėse, nurodo M. Navašinskaitė

Jos teigimu, daugiausiai pažeidimų nustatyta Vilniaus VMVT departamento kontroliuojamoje teritorijoje – 7 atvejai mažiau jų – Kaune – 2, Šiauliuose – 2, o pavieniai pažeidimai fiksuoti Alytaus bei Marijampolės departamentų kontroliuojamose teritorijose.

„Pažeidimų pobūdis: viešojo maitinimo įmonių administracijos neužtikrino galimybių paso ar jam prilygstančio dokumento patikrinimų, darbuotojams nebuvo sudarytos galimybės pasimatuoti kūno temperatūrą prieš pradedant darbą, cukrus ir padažai buvo naudojami bendro naudojimo induose, nebuvo užtikrinamas dažnai liečiamų paviršių dezinfekavimas.

Prekybos subjektų patikrinimų metu nustatyti pavieniai atvejai, kuomet nebuvo sudaryta galimybė darbuotojams matuotis kūno temperatūrą bei prie įėjimo į prekybos vietą lankytojams nebuvo pateikta informacija dėl asmens higienos laikymosi būtinybės (kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą)“, – komentuoja VMVT inspektorė.

Įsigaliojo ribojimai

Portalas tv3.lt primena, kad rugsėjo 13-ąją šalyje įsigaliojo apribojimai galimybių paso neturintiems asmenims. Jiems užvertos didelės parduotuvės, taip pat kavinės, barai, grožio salonai, dideli renginiai ir pasilinksminimo vietos.

Nuo rugsėjo 13 d., visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka galimybių paso kriterijus. Ribojimai negalioja nuo COVID-19 pilnai pasiskiepijusiems asmenys, taip pat tiems, kurie įgijo imunitetą persirgę koronavirusu arba turinti per pastarąsias 48 val. atliktą neigiamą PGR testą arba greitąjį antigeno tyrimą. Apribojimai netaikomi ir vaikams iki 16 metų. Kaip ir iki šiol, tyrimai galimybių pasui gauti išlieka mokami.

Kas draudžiama be galimybių paso?

Nuo rugsėjo 13 dienos galimybių paso neturintys asmenys negali apsipirkti prekybos centruose ar nebūtinų prekių parduotuvėse. Jiems leidžiama apsipirkti tik nedidelėse maisto ar veterinarijos prekių parduotuvėse, optikose, vaistinėse. Šios įstaigos privalo turėti atskirą įėjimą iš lauko bei būti ne didesnės nei 1500 kv. m ploto.

Be to, be galimybių paso draudžiama lankytis grožio salonuose, viešojo maitinimo įstaigose, pramogų vietose, renginiuose, išskyrus atvirose erdvėse vykstančius renginius, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 500 žmonių.

Paso tikrinimas turi būti atliekamas paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją įrengtose vietose, jeigu to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas. Mažose parduotuvėse ir paslaugų įmonėse galimybių pasas turės būti tikrinamas prie jų įėjimo arba užėjus į vidų.

Kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti, viduje netoli įėjimo galės būti įrengta vieta, kur atliekamas tikrinimas. Tokiu atveju turi būti užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, asmuo nepateks toliau į paslaugų teikimo, prekybos vykdymo vietą. Galimybių pasai ar kiti dokumentai gali būti tikrinami vizualiai. Kitaip tariant, skaneriai nėra būtini.

Kas leidžiama be galimybių paso?

Galimybių paso neturintys asmenys gali naudotis tik smulkiomis remonto paslaugomis, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo neviršija 15 min. Asmenys be galimybių paso gali lankytis degalinėse, nes jos priskirtos prie būtinųjų prekių parduotuvių.

Taip pat leidžiamos laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvių lankymas, muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas, bibliotekų lankymas tik atsiimant ar grąžinant knygas. Leidžiamos asmens sveikatos priežiūros, socialinės, teisinės, psichologinės, veterinarijos, finansinės paslaugos. Taip pat leidžiama vežti keleivius. Galiausiai, leidžiamas visų pakopų ugdymas.

Neturintiems galimybių paso leistina naudotis miesto, priemiestinio ir tarpmiestinio viešojo transporto paslaugomis, laikantis numatytų saugumo reikalavimų, apsaugines veido kaukes dėvėti privaloma.

Galimybių paso nereikia ir naudojantis pavežėjų ar taksi paslaugomis.

Pagal nutarimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugos imuniteto neturintiems asmenims teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, įskaitant testavimą.

Viešasis maitinimas – kavinės, barai, restoranai

Jei viešojo maitinimo įstaigose aptarnaujami klientai tiek su galimybių pasu, tiek be jo, prie vieno stalo gali būti ne daugiau nei 5 asmenys (išskyrus šeimos narius ar vieno namų ūkio narius), nepriklausomai ar jie turi galimybių pasą, ar jo neturi. Viešojo maitinimo įstaigose, aptarnauti klientus tiek su galimybių pasu, tiek be jo, bus leidžiama tik atvirose erdvėse.

Rekomenduojama, bet neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Laikytis 2 m atstumo nuo kitų lankytojų būtina. Viešojo maitinimo įstaigos, aptarnaujančiose tiek galimybių pasą turinčius, tiek jo neturinčius klientus, negalės teikti maitinimo savitarnos principu.

Viešojo maitinimo įstaigos, kuriose aptarnaujami tik galimybių pasą turintys klientai, saugus atstumas ir kaukių dėvėjimas bus rekomendacinio pobūdžio, tokiais atvejais sėdinčių prie staliuko skaičius nebus ribojamas. Be to, jeigu įstaigos, aptarnauja tik galimybių pasą turinčius klientus, jos galės teikti maitinimą savitarnos principu.

Asmenys, neturintys galimybių paso, galės jose užsisakyti maisto išsinešti. Maistą pasiimti bus galima specialiai tam įrengtose patalpose ar vietose, atskirtose nuo patalpų, kuriose aptarnaujami klientai, turintys galimybių pasą.