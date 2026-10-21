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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nausėda: Lietuva – gera vieta steigtis JAV bankui „Citi“

2026-10-21 16:23 / šaltinis: BNS
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2026-10-21 16:23
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Daug į gynybą ir atsinaujinančią energetiką investuojanti bei finansinių technologijų (fintech) centru laikoma Lietuva – logiška vieta vienos didžiausių JAV finansų grupių „Citigroup“ atstovybei Baltijos šalyse, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (5)

Daug į gynybą ir atsinaujinančią energetiką investuojanti bei finansinių technologijų (fintech) centru laikoma Lietuva – logiška vieta vienos didžiausių JAV finansų grupių „Citigroup“ atstovybei Baltijos šalyse, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

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Šalies vadovas „Citi“ banko plėtros Baltijos šalyse perspektyvas trečiadienį Vilniuje aptarė su jo vadovu Grantu Carsonu, pranešė Prezidentūra.

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„JAV bankui „Citi“ įsikurti Lietuvoje yra daug ekonominio pagrindo“, – po susitikimo išplatintame pranešime teigė G. Nausėda.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Anot jo, Lietuvai krašto apsaugai skiriant maždaug 5 mlrd. eurų per metus JAV bankas galėtų būti „finansiniu tiltu tarp pramonės gigantų ir vietos ekosistemos“.

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„Be gynybos, Lietuva vykdo investicijas į atsinaujinančią energetiką, kur svarbus struktūrizuotas projektų finansavimas. Be to, Lietuva yra pripažintas Europos fintech centras. „Citi“ čia ras aukščiausio lygio finansų ir technologijų specialistų, suprantančių ES reguliavimą“, – pabrėžė G. Nausėda.

Apie „Citigroup“ planus birželį skelbė naujienų agentūra „Bloomberg“. Pasak jos, labiausiai tikėtina biuro vieta – Lietuva.

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G. Carsonas tuomet „Bloomberg“ teigė, kad sprendimas atspindi didėjantį tarptautinių finansų institucijų dėmesį Baltijos regionui dėl augančių investicijų gynybai.

Naujasis biuras veiktų kaip regioninis centras, aptarnaujantis klientus ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Bankas ketina veikti finansų rinkų, vyriausybių finansavimo, obligacijų bei centrinių bankų likvidumo valdymo srityse.

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