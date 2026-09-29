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Naujausia informacija apie Europos darbo rinką – kol kas nesimato atsigavimo ženklų

2026-09-29 09:12 / šaltinis: ELTA / Publikavo:
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Autorius(-ė) Ona Šniukštaitė
šaltinis: ELTA / Publikavo:
2026-09-29 09:12
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Europos darbo rinkos situacija rugsėjį išliko stabili, tačiau dėl spaudimo prekybos ir energetikos sektoriuose reikšmingesnio pagerėjimo kol kas nematyti, skelbia Užimtumo tarnyba.

Darbas biure (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Europos darbo rinkos situacija rugsėjį išliko stabili, tačiau dėl spaudimo prekybos ir energetikos sektoriuose reikšmingesnio pagerėjimo kol kas nematyti, skelbia Užimtumo tarnyba.

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Valstybinių užimtumo tarnybų tinklo ir Užimtumo tyrimų instituto (IAB) pagrindinis darbo rinkos rodiklis – Europos darbo rinkos barometras – rugsėjį nepakito ir siekė 99,9 balo.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Darbas

Darbo rinkos krizės požymių nenumato

Nedarbo tendencijas prognozuojantis barometro komponentas per mėnesį ūgtelėjo 0,1 balo – iki 99,8 balo, o užimtumo sumažėjo 0,1 balo – iki 99,9. Abu rodikliai rodo, kad situacija darbo rinkose gali šiek tiek blogėti.

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„Europos darbo rinkos krizės požymių nenumato, bet jos tebėra įstrigusios sąstingio būsenoje“, – pranešime sakė IAB prognozių skyriaus vadovas Enzo Weberis.

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Tuo metu Lietuvos darbo rinkos prognozės artimiausiems trims mėnesiams išliko geresnės nei Europoje

Bendras šalies barometro rodiklis siekė 100,8 balo. Užimtumo komponentas sudarė 101 balą,  o nedarbo – 100,6 balo.

Europos darbo rinkos barometras yra pagrindinis mėnesio rodiklis, pagrįstas 18 vietinių ar regioninių valstybinių užimtumo tarnybų apklausa. Tyrimą nuo 2018 metų birželio kartu vykdo užimtumo tarnybos ir Užimtumo tyrimų institutas.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

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