Naujasis „OnePlus 11“ – sudėtinga „Android“ pasaulyje jam rasti konkurentą

Yra daug požymių, kad naujojo „OnePlus 11“ debiutas bus itin sėkmingas – šio telefono charakteristikos tikrai daug žadančios: 6,7 colių, didelės raiškos ekranas su 120 Hz atnaujinimo dažniu, naujausias „Qualcomm“ procesorius „Snapdragon 8 Gen 2", vaizdo lustas „Adreno 740“, 8 arba 16 GB operatyviosios atminties, 128 arba 256 GB pastoviosios atminties, 50 MP pagrindinė kamera bei „Hasselblad“ logotipas ant kamerų bloko, rodantis, kad fotografijos reikalais rūpinosi 120 metų istoriją turintis kultinis Švedijos fototechnikos gamintojas. Prie to pridėkime galingą kroviklį, talpią bateriją ir galime įtarti, kad mūsų rankose tas flagmanas, kuris visus „Android“ konkurentus gali stumtelėti į žemesnę lentyną. Ar tikrai? Pažiūrėkim.

Greitas įkrovimas

Pradėkime nuo to, nuo ko pradeda kiekvienas naują telefoną nusipirkęs vartotojas – prietaiso įkrovimo. Išėmę „OnePlus 11“ iš raudonosios dėžutės, rasite ir galingą 100 W galios kroviklį bei solidų raudoną „USB Type-C“ laidą su tvirtais, tikrai ilgai tarnausiančiais jungčių antgaliais. Tokia laido spalva ypač praktiška kai namie yra vaikų, nuolat „pasiskolinančių“ kroviklius ar laidus – juk neatsikirsi „neėmiau!“, jei tavo kambaryje iš tolo „šviečia“ raudonas laidas.

„OnePlus 11“ turi gana talpią 5 000 mAh bateriją – tokios talpos baterijas šiais laikais gauna ir kitų bendrovių telefonai – flagmanai. Įkrovimo greitis – įspūdingas. Patentuota greitojo įkrovimo „SuperVOOC“ technologija užtikrina, kad ilgai laukti nereikės – jau per pirmas 10 įkrovimo minučių tuščia baterija perkopia 50 proc. lygį. Visiškai telefoną įkroviau per maždaug 20 minučių (gamintojas nurodo 25 min. trukmę).

Dar viena svarbi baterijos savybė – jos gyvavimo ciklas. Kuo daugiau kartų krauname įvairių įrenginių baterijas, tuo labiau mažėja jų talpa. Šiuo metu rinkos standartas yra 800 pakrovimo – iškrovimo ciklų, kai baterija dar išlaiko 80 proc. savo savybių. Intensyviai naudojant telefoną, tiek ciklų pasiekiama per 2 metus. „OnePlus 11“ baterija savybių nekeičia esant dvigubai didesniam 1 600 pakrovimo – iškrovimo ciklų skaičiui, o tai reiškia, kad mažiausiai ketverius metus baterijos savybės ženkliai nesikeis.

Dizaino niuansai

Pavartęs rankose „unibody“ konstrukcijos „OnePlus 11“, iš karto jauti aukšto lygio medžiagas ir surinkimo kokybę. Telefonas nėra sunkus – 205 g svorio, bet puikiai jaučiamas rankoje. Priekinės dalies išvaizda beveik nesiskiria nuo ankstesnio modelio „OnePlus 10 Pro“ išvaizdos, asmenukių kamera, kaip ir anksčiau, taip ir dabar yra viršutiniame kairiajame kampe. „OnePlus 11“ telefono rėmelis pagamintas iš metalo, jis labai plonas, tad ekranas užima beveik visą priekinės dalies plotą.

Galinis dangtelis jau kitoks nei 2022 m. modeliuose – „OnePlus 11“ telefono nerūdijančio plieno kamerų modulis yra apvalus – toks sprendimas man patrauklesnis ir solidesnis. Modulyje yra trys objektyvai ir dviguba LED blykstė. Tarp objektyvų – garsaus Švedijos fotografijos įrangos gamintojo „Hasselblad“ logotipas rodantis, kad sėkmingas „OnePlus“ ir „Hasselblad“ bendradarbiavimas tęsiasi.

Bus dviejų spalvų „OnePlus 11“ versijos: juoda ir žalsva. Nors man patinka įvairių netikėtų spalvų telefonai, tačiau šį kartą norėčiau pagirti juodą modelį. Jo išvaizda itin solidi, galinis dangtelis – matinis, pirštų atspaudų ant jo nelieka, o centre esantis juodas bendrovės logotipas, vartant telefoną rankose, nuolat blyksi.

Dešinėje pusėje, rėmelio viršuje, įmontuotas unikalus, kituose telefonuose nematytas, slankiklis su trimis fiksuotomis padėtimis. Jis greitai perjungia telefono skambėjimo rėžimą: tylusis, vibracija, skambutis. Tai labai patogu, be to itin intuityvu – telefoną gali nutildyti net neištraukęs jo iš kišenės. Kiek žemiau sumontuotas telefono atrakinimo mygtukas. Garsumo reguliavimo mygtukas yra kairėje pusėje, SIM kortelės lizdas – apačioje.

Telefono garsiakalbiai išdėstyti ir viršuje, ir apačioje. „OnePlus“ atnaujino garsiakalbius, tad „vienuoliktuko“ garso kokybė dar geresnė, įskaitant ir žemų dažnių garsą.

Vienas našiausių telefonų rinkoje

Nors labai norėtųsi pakalbėti apie telefono kameras, tačiau dar šiek tiek palaukime, nes „OnePlus 11“ našumas yra stulbinantis. Tikiu, kad nesuklysiu pasakęs, jog našesnio modelio su „Android“ operacine sistema nėra.

Praėjusiais metais pristatydamas 2022 m. modelį „OnPlus 10T“ rašiau, kad tai vienas našiausių telefonų rinkoje. Vis tik 2023 m. modelis „OnePlus 11“ yra dar našesnis, galingesnis, dar efektyviau naudojantis energiją – telefone sumontuotas antros kartos procesorius „Snapdragon 8 Gen 2“, naujas vaizdo lustas „Adreno 740“, galite rinktis variantą su 8 arba 16 GB operatyviąja atmintimi, 128 arba 256 GB pastoviąja atmintimi. Galimybės įstatyti papildomą atminties kortelę nėra, bet kai tavo telefono pastovioji atmintis tokios pat talpos kaip nešiojamų kompiuterių, nėra jokio papildomų atminties kortelių poreikio.

Testuoto modelio konfigūracija buvo 16 GB + 256 GB. Toks operatyviosios atminties dydis yra daugiau nei pakankamas: specialiai paleidau daug įvairiausių programėlių, kad fone jų veiktų apie 40 ir... nieko blogo nenutiko – telefonas dirbo stabiliai. Beje, „OnePlus 11“ operatyvioji atmintis yra greitesnio LPDDR5X tipo, todėl jos sparta apie 30 proc. didesnė, o energijos vartojimas s apie 20 proc. mažesnis.

Nors išmaniojo telefono pastoviosios atminties talpa vartotojui yra svarbi charakteristika, dažnai atsižvelgiama tik į gigabaitus nurodantį skaičių, bet ne į atminties tipą. Dauguma „Android“ išmaniųjų telefonų (neišskiriant ir flagmanų) turi 3.0 arba 3.1 UFS atmintį. Visi „OnePlus 11“ modeliai turi pernai pristatytą naujos kartos UFS 4.0 atmintį. Šis naujasis standartas dvigubai spartesnis nei UFS 3.1: sparta siekia 4200 MB/s nuskaitant duomenis ir 2800 MB/s juos įrašant.

Galingas procesorius kartu su 16 GB RAM dirba fantastiškai – susidaro įspūdis, kad šiame telefone našumo ribų nėra. Be to kaip ir ankstesnis modelis, taip ir „OnePlus 11“ nekaista. Labai intensyviai dirbdamas jis šiek tiek įšyla. Tai turėtų džiuginti tuos, kas ilgesnį laiką, be pertraukų, žaidžia daug resursų reikalaujančius žaidimus.

Kameros ir vaizdas

„OnePlus 11“ kamerų konfigūracijos taip pat daug žadančios, o papildomos kameros gerokai skiriasi nuo senesnių modelių. 50 MP pagrindinė kamera turi šviesų (f/1.8), 24 mm židinio objektyvą, optinį vaizdo stabilizavimą ir greitą automatinį fokusavimą. Vaizdas perduodamas naujo modelio „Sony IMX890“ jutikliui. Nemažai vaizdo kokybės gerinimo užduočių atlieka procesorius ir dirbtinis intelektas, tad vaizdo kokybei priekaištų neturėsite.

Antroji – itin plataus kampo 48 MP kamera, apimanti 115° kampo lauką, turi irgi pakankamai šviesų (f/2.0) objektyvą. Ši kamera gali fotografuoti už 3,5 cm esančius objektus, tad puikiai tinka makro nuotraukoms. Anksčiau naudoti „Samsung“ ar „OmniVision“ jutikliai dabar pakeisti „Sony“ jutikliu.

Trečioji kamera – 32 MP teleobjektyvas su 2x optiniu priartinimu ir „Sony“ jutikliu – idealiai tinka portretinėms nuotraukoms. Kameros programėlėje yra du portreto režimai 1X imituoja „Hasselblad XCD“ 3,5/30 mm objektyvą, o 2X imituoja „Hasselblad XCD“ 2,8/65 mm objektyvą. Neabejoju, kad jums tikrai labai patiks šiuo telefonu nufotografuotos portretinės nuotraukos, ryškūs nuotraukų kraštai, natūraliai sulietas fonas.

Fototechnikos gamintojas „Hasselblad“ prisidėjo ir prie spalvų kalibravimo – nuotraukų spalvos natūralios, tiksliai tokios, kokios yra tikrovėje, o tai reiškia, kad turėsite daug laisvės koreguodami nuotraukas programėlėmis bei niekada nesiskųsite, kad „vėl telefonas sugadino visas spalvas“.

Dienos šviesoje pagrindinis fotoaparatas dirba puikiai – puikus detalumas, didelis dinaminis diapazonas ir ryškios spalvos. Esant apniukusiam, „cepelininam“ orui, spalvos išlieka gana sodrios ir ryškios. Fotografuojant prasto apšvietimo sąlygomis, nuotraukų kokybė irgi gero lygio, spalvos vis dar gražios, dinaminis diapazonas išlieka pakankamai didelis. Naktiniams vaizdams taip pat jokių priekaištų neturiu. Nesakau, kad jie idealūs – joks fotoaparatas naktį nefotografuoja idealiai, kartais tenka kelis kartus fotografuoti, kad gauti norimą vaizdą, bet tai normalu fotografuojant tamsoje.

Man patiko „OnePlus“ inžinierių įdiegti pokyčiai, kad ypač plataus kampo kamera prilygsta pagrindinei kamerai (dinaminis diapazonas ir spalvos yra tokios pat geros, ryškumas – puikus, o vaizdai – detalūs), kad telekamera puikiai dirba portretiniu rėžimu. Paprastai gamintojai šioms kameroms neskiria deramo dėmesio ir jos būna gerokai prastesnės už pagrindinę kamerą, bet šiuo atveju taip nėra. Reiktų paminėti ir 16 MP priekinę asmenukių kamerą, perteikiančią detalų vaizdą.

Filmuoti galima 8K raiška (24kadrų/sek. greičiu), 4K raiška (30 arba 60 kadrų/sek. greičiu), arba 1080p raiška (30, 60 arba 240 kadrų/sek. greičiu).

Visas savo nuotraukas matysite itin ryškiame, lenktų kraštų 6,7 colio AMOLED ekrane. Ekrano skiriamoji geba yra 3216 × 1440, pikselių tankis – 525 ppi, maksimalus atsinaujinimo dažnis – 120 Hz. Manau šie skaičiai jau daug ką pasako. Telefone įdiegta LTPO3.0 technologija ekrano dažnį reguliuoja priklausomai nuo turinio, taip taupoma baterijos energija. Ekranas gerai sukalibruotas, spalvos – natūralios. Yra „Dolby Vision“ bei didelio dinaminio diapazono „HDR10+“ funkcijos, kad žiūrėdami vaizdo įrašus galėtumėte mėgautis maksimalia vaizdo kokybe.

Trumpas įvertinimas

Prieš pateikdamas įvertinimą, norėčiau paminėti, kad telefone įdiegta „OnePlus“ komandos modifikuota „Android 13“ versijos sąsaja „OxygenOS 13“, turinti daug naujų funkcijų ir patobulinimų, tačiau tuo pat metu intuityvi, paprastesnė ir „švaresnė“. Bendrovė „OnePlus“ informuoja, kad ši sąsaja bus palaikoma ir atnaujinama 4 metus (anksčiau buvo 3 metų terminas), o telefono saugumo sistemų palaikymo ir atnaujinimo terminai prailginti nuo 4 iki 5 metų.

Taigi įvertinimas: po daugiau nei savaitę trukusių intensyvių telefono „OnePlus 11“ testų galiu drąsiai pasakyti, kad šiuo metu jis yra vienas geriausių „Android“ operacinę sistemą turinčių flagmanų. „OnePlus 11“ patiks visiems norintiems maksimalaus našumo, greito įkrovimo ir puikių kamerų, vertinantiems minimalistinį „lengvą“ dizainą.

Privalumai:

nepriekaištingas procesoriaus darbas, daug operatyvios atminties;

didelės talpos pastovioji atmintinė;

net intensyviai naudojamas telefonas veikia visą dieną, o jo įkrovimas trunka mažiau nei pusvalandį;

labai sumaniai parinktas kamerų rinkinys;

puikus ekranas;

geros medžiagos, solidus dizainas, puiki surinkimo kokybė;

patraukli „OxygenOS 13“ sąsaja.

Trūkumai: