Naujas draudimas Lietuvoje – iki gruodžio 31 d. to daryti nebegalima

Šiuo laikotarpiu lašišų ir šlakių žvejyba draudžiama Neries ruože nuo kelio Nr. 263 tilto, esančio aukščiau Jonavos, iki Žirmūnų tilto Vilniuje, taip pat nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto ir nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių.
Lietuvoje įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius
Kituose Neries ruožuose žvejoti galima turint žvejo mėgėjo bilietą, tačiau visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti. Upių ruožų, kuriuose galioja žvejybos draudimas, sąrašas pateikiamas Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse.
Ministerija taip pat primena, kad nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. tam tikruose upių ruožuose draudžiama žvejoti marguosius upėtakius, o nuo spalio 15 d. iki liepos 15-osios – gaudyti siauražnyplius vėžius.