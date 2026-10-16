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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Naujas draudimas Lietuvoje – iki gruodžio 31 d. to daryti nebegalima

2026-10-16 06:10 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-16 06:10
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Nuo penktadienio Lietuvoje draudžiama žvejoti lašišas ir šlakius jų nerštui svarbiuose upių ruožuose. Draudimas galios iki gruodžio 31-osios, pranešė Aplinkos ministerija.

Naujas draudimas Lietuvoje – iki gruodžio 31 d. to daryti nebegalima. ELTA / Josvydas Elinskas

Nuo penktadienio Lietuvoje draudžiama žvejoti lašišas ir šlakius jų nerštui svarbiuose upių ruožuose. Draudimas galios iki gruodžio 31-osios, pranešė Aplinkos ministerija.

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Šiuo laikotarpiu lašišų ir šlakių žvejyba draudžiama Neries ruože nuo kelio Nr. 263 tilto, esančio aukščiau Jonavos, iki Žirmūnų tilto Vilniuje, taip pat nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto ir nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių.

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Kituose Neries ruožuose žvejoti galima turint žvejo mėgėjo bilietą, tačiau visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti. Upių ruožų, kuriuose galioja žvejybos draudimas, sąrašas pateikiamas Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse.

Ministerija taip pat primena, kad nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. tam tikruose upių ruožuose draudžiama žvejoti marguosius upėtakius, o nuo spalio 15 d. iki liepos 15-osios – gaudyti siauražnyplius vėžius.

indeliai.lt

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