Naftos kainos patraukė aukštyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina nuo sesijos pradžios paaugo 0,93 proc. iki 64,7 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 1,03 proc. iki 61,1 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Savaitgalį rengiamas Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) ir jos sąjungininkų – vadinamosios OPEC+ grupės – susitikimas, kuriame, kaip praneša šaltiniai, gavyba gali būti padidinta labiau negu planuota anksčiau.
Kai kurie šaltiniai net tvirtina, kad grupė lapkritį gali padidinti gavybą net 500 tūkst. barelių per dieną, nes Saudo Arabija siekia padidinti užimamą rinkos dalį.
Susirūpinimas dėl pasiūlos pertekliaus dar padidėjo oficialiems duomenims parodžius, kad JAV komercinės naftos, benzino ir distiliatų atsargos praėjusią savaitę padidėjo, o perdirbimo apimtys ir paklausa sumažėjo.
Spaudimą naftos kainoms mažėti daro ir nuogąstavimai, kad JAV vyriausybės uždarymas gali pakenkti ekonominiam aktyvumui, ir naftos eksporto iš Irako Kurdistano atnaujinimas.
