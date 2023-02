Monika Navickienė: kas penkta šeima gavo kompensaciją šildymui

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė pirmadienį spaudos konferencijoje kalbėjo apie šildymo kompensacijas. Anot jos, pernai kompensacijas gavo daugiau nei 13 proc. gyventojų.

„Vidutinė kompensacijos suma siekia 152 eurų už kietąjį kurą ir 42 eurai už centrinį šildymą. Daugiausiai kompensacijų gavo Visagino, Biržų, Ukmergės rajonų gyventojai“, – skaičiavo ministrė.

REKLAMA

Jos teigimu, didžioji dalis žmonių prašymų jau yra išnagrinėti.

„Tiesiog dar neturime 2023 metų duomenų. Norėtųsi, kad kompensacijų nagrinėjimų pagreitis būtų didesnis. Tačiau tai lemia ne tik sisteminiai dalykai, bet ir darbo rankų. Supratome, kad prašymų bus daug, tačiau darbuotojų skaičius kiekvienoje savivaldybėje nevienodas. Akivaizdu, kad Vilniuje daug žmonių kreipėsi dėl kompensacijų, todėl ir susidarė butelio kaklelis.

REKLAMA

Tai buvo ir mums postūmis, kaip automatizuoti, kai kuriuos procesus. Priėmė sprendimą kartu su duomenų agentūra, kad visi duomenys galėtų būti naudojami savivaldybių“, – teigė M. Navickienė.

Anot jos, namų ūkiai gauna daugiau pajamų, o tai, kad savivaldybėse auga kompensacijų skaičius lemia šildymo kaina.

„Be to, vis daugiau žmonių sužino apie kompensacijas ir teikia joms prašymus. Galbūt anksčiau žmonės vengė prašyti kompensacijų, dabar galbūt ta stigma dingo. Dabar daugėjo dirbančių žmonių, vidutines pajamas gaunančių gyventojų, kurie gavo kompensacijas šildymui“, – pastebėjo ministrė.

REKLAMA

Dauguma gyventojų kompensacijas jau gavo

2022 m. vidutiniškai per mėnesį būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas gavo apie 153,6 tūkst. asmenų, tai yra 5,5 proc. visų šalies gyventojų. Bendras (unikalus) gavėjų skaičius per šį laikotarpį sudarė apie 367,8 tūkst. asmenų arba 13,2 proc. visų šalies gyventojų. Šia parama pasinaudojo 17 proc. visų šalies namų ūkių. 2022 m., palyginus su 2021 m., vidutiniškai gavėjų skaičius per mėnesį išaugo apie 53 proc., o išlaidos kompensacijoms teikti išaugo daugiau kaip tris kartus – nuo beveik 20 mln. eurų iki beveik 73 mln. eurų.

REKLAMA

REKLAMA

„Išaugus energijos išteklių kainoms, valstybė ėmėsi greitų sprendimų amortizuojant šildymo kaštus sunkumus patiriantiems žmonėms, teikdama jiems kompensacijas. Būsto šildymo išlaidų kompensaciją gali gauti ir vidutinį atlyginimą gaunantys žmonės, vaikus auginančios šeimos ar senjorai, žmonės su negalia ir visi kiti, kuriems tokia parama reikalinga. Gyventojams dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos reikia kreiptis tik vieną kartą ir ji paskiriama visam šildymo sezonui, apmokant ir atgaline tvarka“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

REKLAMA

2022 m. vidutiniškai per mėnesį būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas gavo apie 153,6 tūkst. asmenų, tai yra 5,5 proc. visų šalies gyventojų arba 112,3 tūkst. šeimų – 8 proc. visų namų ūkių šalyje. Bendras (unikalus) gavėjų skaičius per šį laikotarpį sudarė apie 367,8 tūkst. asmenų – 13 proc. visų šalies gyventojų arba 239,3 tūkst. šeimų – 17 proc. visų namų ūkių šalyje. Palyginti su 2021 m., vidutiniškai gavėjų skaičius per mėnesį išaugo apie 53 proc. – nuo 100,5 iki 153,6 tūkst. asmenų.

REKLAMA

2022 m. vidutinis būsto šildymo išlaidų kompensacijos dydis vienam asmeniui per mėnesį būstą šildant centralizuotai buvo apie 41,83 euro (2021 m. – 24,46 euro), palyginti su 2021 m. padidėjo 1,7 karto, o būstą šildant kitomis energijos ir kuro rūšimis – 152,09 euro (2021 m. – 48,66 euro), palyginti su 2021 m. padidėjo 3,1 karto.

Daugiausia kompensacijų gavėjų pernai buvo Visagino savivaldybėje – vidutiniškai per mėnesį 18 proc. visų savivaldybės gyventojų (apie 3,5 tūkst. asmenų). Taip pat Biržų r. – 12,6 proc. (apie 2,9 tūkst. gyventojų), Akmenės r. – 12,5 proc. (apie 2,4 tūkst. gyventojų), Druskininkų – 11,9 proc. (apie 2,4 tūkst. gyventojų), Ukmergės r. – 11,6 proc. (apie 3,9 tūkst. gyventojų).

REKLAMA

REKLAMA

Kompensacija už būsto šildymą

Nepasiturintiems gyventojams kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrų šeimos arba asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių ( 314 eurų) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių ( 471 euras) vienam gyvenančiam asmeniui.

Tai reiškia, kad, apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, iš gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį šeimai atimamas VRP dydis, padaugintas iš šeimos narių skaičiaus – po 2 VRP dydžius kiekvienam šeimos nariui, t. y. po 314 eurų, o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama 3 VRP dydžiai, t. y. 471 euras.

REKLAMA

Apskaičiuojant vidutines pajamas, neįskaitoma išmoka vaikui (vaiko pinigai), taip pat neįskaičiuojama dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.).

Kompensacijai už būsto šildymą apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:

- 50 kvadratinių metrų, jei žmogus gyvena vienas

- 38 kvadratiniai metrai pirmam šeimos nariui

- 12 kvadratinių metrų antram šeimos nariui• 10 kvadratinių metrų trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos nariui

REKLAMA

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už 70 kvadratinių metrų naudingąjį būsto plotą.

Pavyzdžiai:

1 pavyzdys: keturių asmenų (2 tėvai ir 2 vaikai) šeimos darbinės pajamos siekia 1266,40 euro (2 MMA).

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas:

(( 1266,40 euro – 25 proc. darbinių pajamų (neįskaitytina pajamų dalis) – 1256 eurai (2 VRP x 4 (šeimos narių skaičius)) x 10 proc. = 0 eurų. Tai reiškia, kad šeimai už normatyvinį būsto plotą (70 kvadratinių metrų) būtų 100 proc. kompensuojamos būsto šildymo išlaidos.

REKLAMA

REKLAMA

2 pavyzdys: vieno gyvenančios asmens pajamos siekia 575 eurus (vidutinė senatvės pensija turint būtinąjį stažą). Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas:

( 575 eurai – 471 euras (3 VRP)) x 10 proc. = 10,4 euro. Tai reiškia, kad asmuo už būsto šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (50 kvadratinių metrų) turi mokėti ne daugiau kaip 10,40 euro, šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos bus kompensuojamos.

REKLAMA

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

SVARBU! Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, dujomis, elektra ir pan.).

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI? Įprastai, kreipiantis dėl kompensacijos, žmonės turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą piniginei socialinei paramai gauti ir pažymą apie gaunamas pajamas (pvz., apie darbo užmokestį, individualios veiklos ir kt. pajamas). Pažymų apie gaunamas, pavyzdžiui, socialines išmokas, pensijas teikti nereikia, nes ši informacija gaunama iš informacinių sistemų.

REKLAMA

Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra ar dujomis), gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją, dujas (kiekį, tarifus)..

Geriamojo vandens išlaidų kompensacija

Kompensaciją už geriamąjį vandenį galima gauti, kai geriamojo vandens išlaidos viršija 2 proc. asmens ar šeimos pajamų. Pavyzdžiui, vienas gyvenantis asmuo, kurio pajamos per mėnesį yra 575 eurai (vidutinė senatvės pensija turint būtinąjį stažą), už geriamąjį vandenį mokėti turėtų ne daugiau kaip 11,5 euro ( 575 eurai x 0,02), o likusi suma turėtų būti kompensuojama.

REKLAMA

Kompensacijai už geriamąjį vandenį apskaičiuoti taikomas geriamojo vandens normatyvas: kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma:

• 2 m³ pirmam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;

• 1,5 m³ antram šeimos nariui per mėnesį;

• 1 m³ trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos nariui per mėnesį. kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys, pavyzdžiui, elektra, dujos:

• 3,5 m³ pirmam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;

• 2,5 m³ antram šeimos nariui per mėnesį;

• 1,5 m³ trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos nariui per mėnesį.

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai, kai karštam vandeniui paruošti naudojama centralizuotai tiekiama šiluma, kompensuojama būtų už 5,5 m³ geriamojo vandens.

Kompensacija už karštą vandenį

Kompensaciją už karštą vandenį galima gauti, kai išlaidos karštam vandeniui ir jo paruošimui viršija 5 proc. asmens ar šeimos pajamų. Pavyzdžiui, vienas gyvenantis asmuo, kurio pajamos per mėnesį 575 eurai (vidutinė senatvės pensija turint būtinąjį stažą), būtų kompensuojamos karšto vandens išlaidos, viršijančios 28,75 euro ( 575 Eur x 0,05).

REKLAMA

Kompensacijai už karštą vandenį apskaičiuoti taikomas karšto vandens normatyvas:

• 1,5 m³ pirmam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį.

• 1 m³ antram šeimos nariui per mėnesį.• 0,5 m³ trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos nariui per mėnesį.

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai kompensuojama būtų už 3 m³ karšto vandens.

KUR KREIPTIS DĖL KOMPENSACIJŲ SKYRIMO? Į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, taip pat elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) spis.lt.

Bando prašymus peržiūrėti kuo greičiau

Vilniaus savivaldybė tikino, kad deda maksimalias pastangas nagrinėti prašymus kaip įmanoma greičiau – jie nagrinėjami ir savaitgaliais, pasitelkiami kitų pareigybių specialistai, turintys kompetencijos nagrinėti tokio pobūdžio prašymus ir priimti sprendimus.

„Visgi kompensacijų ir pašalpų prašymų nagrinėjimas yra sudėtingas procesas, kurio metu yra renkami duomenys iš įvairių registrų. Priėmus gyventojo prašymą nagrinėjimui ir pamačius, kad trūksta sprendimui priimti reikalingų duomenų ar dokumentų, skubiai susisiekiama su gyventoju ir susitariama dėl reikalingų duomenų patikslinimo, o juos gavus – priimamas sprendimas.

REKLAMA

Apgailestaujame, kad net ir organizuojant darbą maksimaliu krūviu, gali būti vėlavimų priimant sprendimus per teisės aktais nustatytus terminus. Prie to prisidėjo ne tik didelis prašymų skaičius, bet ir kartais neveikianti arba stringanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdoma SPIS sistema – ji būtina ir specialistams, norint priimti sprendimus dėl kompensacijos skyrimo“, – komentavo savivaldybė

Tačiau ji ramino gyventojus, kad nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, kompensacijos už šildymą yra skiriamos visam šildymo sezonui, todėl pateikus prašymą dabar, kompensacija būtų skiriama nuo spalio mėnesio imtinai, o būsimos šildymo sąskaitos būtų perskaičiuojamos pritaikius kompensaciją.