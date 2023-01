Piktinasi namo administratoriumi: sienoje išpjovė skylę, vėliau ją užtaisė ir paprašė 300 eurų

Portalo tv3.lt skaitytoja Rima (tikrieji vardas ir pavardė žinomi) buvo šokiruota, kai patikrino namo administratoriaus atsiųstą sąskaitą.

„Turėjau susimokėti daugiau nei 600 eurų, vėliau po mano pretenzijos sąskaita sumažėjo per pusę ir dabar siekia daugiau nei 300 eurų. Tačiau juk tai pusė ar trečdalis kai kurių žmonių atlyginimo. O ką kalbėti apie pensininkus, jų pensija vos viršytų šią sąskaitą. Mano šeimai tai taip pat nemaža suma. Be to, net neplanavau, kad gausiu tokią didelę sąskaitą.

O viskas prasidėjo dar pernai. Gyvenu su vyru senos statybos daugiabutyje, todėl nenuostabu, kad pernai įvyko magistralinio nuotėkų vamzdžio avarinis gedimas. Vamzdis trūko pas kaimynę, jį laikinai sutaisė, bet paskui reikėjo pakeisti vamzdį. Darbus reikėjo atlikti ir mūsų bute. Koridoriuje gipso kartono plokšte uždengėme vamzdį ir jį meistrai turėjo atidengti, kad galėtų vykdyti remonto darbus“, – pasakojo moteris.

REKLAMA

Anot Rimos, kai kurie gyventojai turi įrengę dureles, kad vamzdžiai visad būtų pasiekiami.

„Tačiau mes dar anksčiau nusprendėme jį uždengti gipso kartono plokšte, kad nebūtų durelių ir maži vaikai jų neliestų. Dabar kai reikėjo atlikti remonto darbus, meistrai sienoje išpjovė skylę ir atliko darbus. Vėliau jie tą skylę užtaisė, viską vėl uždengė gipso plokšte.

REKLAMA

Tik už tuos darbus ir gavome 600 eurų sąskaitą. Neatsiuntė jokių darbų išklotinės, tik sąskaitą. Parašiau pretenziją, tada man buvo atsiųstas atliktų darbų aktas ir sąskaitą namo administratorius sumažino per pusę“, – sakė Rima.

Ji tikino, kad pirma mintis, išvydus tokią sąskaitą, buvo baimė.

„Juk buvo jau mėnesio pabaiga, kol aiškinausi situaciją, atėjo ir sausio mėnuo. Bijojau, kad tuoj mane perduos antstoliams. Šis įvykis sugadino šventes ir metų pradžią. Daug nervų visas tas aiškinimasis kainavo“, – skundėsi Rima

REKLAMA

Įsivėlė klaida?

Bendrovė „Civinity“ atsiųstame komentare teigė, kad klientės sąskaitoje įsivėlė techninė klaida, kuri buvo ištaisyta, kai pati moteris kreipėsi dėl jos.

„Tačiau informuojame, kad name bendro naudojimo vamzdynas turi būti atviras. Savininkams pageidaujant uždengti vamzdyną atidengimo ir apdailos atstatymo darbus apmoka konkretaus buto savininkas. Klientei atliktų darbų aktą apie bute atliktus papildomus darbus nusiuntėme“, – komentare rašė bendrovė.

REKLAMA

REKLAMA

Vilniaus savivaldybė skaičiavo, kad pernai gavo 1690 pranešimų/nusiskundimų iš gyventojų apie pastatų administratorius.

„Konkrečios statistikos, kokiais klausimais gyventojai kreipiasi, nekaupiame, tačiau pastebime tendenciją, kad didžioji nusiskundimų dalis yra dėl nevykdomų ar netinkamai vykdomų remonto darbų“, – komentavo savivaldybė.