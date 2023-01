Sako, kad gruodžio šildymo sąskaitos neišgąsdins: bus panašios kaip pernai

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) duomenimis 2022 m. gruodžio mėnesio vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje buvo 9,50 ct/kWh be PVM. Tuo tarpu Vilniuje šilumos kaina gruodį buvo mažiausia tarp didžiųjų Lietuvos miestų ir siekė 8,47 ct/kWh be PVM. Ši tendencija išlieka ir sausio mėnesį – šiluma vilniečiams kainuos dar mažiau 7,87 ct/kWh be PVM.

„Lyginti 2021 m. ir 2022 m. šilumos kainas yra neobjektyvu, nes per metus pasikeitė šilumos kainos skaičiavimo metodika, o dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje kilo energetinių išteklių kainų krizė. Žvelgiant iš kliento perspektyvos, kuriam rūpi bendra mokėtina suma už šildymą – 2022 m. ir 2021 m. gruodžio mėnesio sąskaitos panašios, o dažnu atveju netgi mažesnės. Tai lėmė ne tik beveik laipsniu šiltesnis gruodis, bet ir laiku priimti sprendimai dėl kuro rūšių naudojimo šilumos gamybai Vilniuje“, – pasakoja Klientų komandos vadovas Laurynas Jakubauskas.

REKLAMA

Už 2022 m. gruodžio mėnesį 50 kv. m. ploto buto šildymą renovuotame name klientai vidutiniškai mokės apie 68 Eur sąskaitą, nerenovuotame daugiabutyje – 114 Eur.

Keturi veiksniai, lemiantys sąskaitos už šildymą dydį

Nors šilumos kaina visiems klientams yra vienoda, sąskaitų už šildymą dydis skiriasi. Tam yra objektyvių priežasčių, tačiau dalies jų suvaldyti negali nei centralizuotos šilumos tiekėjas, nei patys klientai.

Pirmiausia, sąskaitos už šildymą dydis priklauso nuo šilumos kainos, kuri yra kiekvieną mėnesį tvirtinama VERT ir keičiasi priklausomai nuo šilumos gamybai naudojamų išteklių kainos rinkoje.

REKLAMA

„Antra, lauko oro temperatūra daro didelę įtaką sąskaitų už šilumą dydžiui – kuo šalčiau, tuo daugiau šilumos energijos reikia sunaudoti, siekiant apšildyti tą patį gyvenamąjį plotą. Trečia – būsto energetinis efektyvumas yra itin svarbus. Atkreipsiu dėmesį, kad nauji ir renovuoti, modernizuotas šildymo sistemas turintys namai šilumos energijos sunaudoja mažiau, nei senos statybos namai. Renovuotų namų gyventojai moka apie 40 proc. mažesnes sąskaitas už

REKLAMA

šildymą. Ir žinoma, ketvirta, sąskaitos už šildymą dydis priklauso ir nuo šilumos vartojimo įpročių, jeigu būste yra galimybė reguliuoti energijos vartojimą pagal savo poreikius“, – sako L. Jakubauskas.

2022 m. gruodžio mėnesis buvo šiltesnis, nei praėjusiais (2021 m.) metais – vidutinė lauko oro temperatūra Vilniuje buvo -3 °C, kai tuo tarpu 2021 m. gruodį vidutinė temperatūra buvo -3,7 °C.

Pagalba apmokant sąskaitas už šildymą

Klientai, susiduriantys su finansiniais sunkumais apmokant sąskaitas už paslaugas, gali pasinaudoti ir siūlomu pagalbos paketu.

REKLAMA

REKLAMA

Vilniečiai gali kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl kompensacijų šildymui ir karštam vandeniui – atitikus kriterijus, kompensacijos skiriamos visam šildymo sezono laikotarpiui. Lyginant su praėjusiais metais, gyventojams taikomos palankesnės kompensacijų gavimo sąlygos.

Dėl itin didelio paraiškų skaičiaus, kai kurie klientai dar gali būti nesulaukę patvirtinimo dėl kompensacijos. Tokiu atveju nerimauti nevertėtų, nes šilumos tiekėjas, gavęs patvirtinimą iš savivaldybės, kompensaciją pritaikys ir už praėjusius mėnesius, o delspinigius, jeigu tokie buvo skaičiuojami, anuliuos.

REKLAMA

Jei klientams nepriklauso kompensacija už šildymą ir karštą vandenį, jie dalį mokėjimų gali atidėti.

„Klientams, kurie kreipiasi į mus dėl šio susitarimo, sudaroma galimybė mokėti 50 proc. einamosios sąskaitos, o likusią dalį apmokėti lygiomis dalimis per 6 mėnesius pasibaigus šildymo sezonui. Šiuo metu pasinaudoti pagalba ir atidėti dalį mokėjimų nusprendė 29 klientai“, – pažymi Klientų komandos vadovas L. Jakubauskas.