Kompensacijų nesulaukiantys gyventojai grimzta į skolas: valdininkai jiems siūlo palaukti

Kai kurie skaitytojai portalui tv3.lt pasakojo, kad prašymus kompensacijai už šildymą gauti pildė dar pernai, tačiau atsakymo nesulaukia iki šiol.

Žmonės sako, kad kol kas už šildymą susimoka, skolų dar neturi, tačiau nežino, kaip bus toliau. Vis tik iki šildymo sezono pabaigos liko 4 mėnesiai.

Kupiškio rajono gyventoja Rasa (tikrieji vardas ir pavardė redakcijai žinomi) guodėsi, kad kompensacijos už šildymą laukia jau tris mėnesius, nuo lapkričio pradžios.

REKLAMA

„Rašėme ir klausėme, kada mūsų prašymas bus peržiūrėtas. Atsakymas vienas – kompensacija dar nepaskirta, kai paskirsime, pranešime. Tačiau laikas eina, o pinigų negauname. Gyvename nuosavame name, šildomės malkomis. Kompensacija labai praverstų, planuojame vėl pirkti malkų, – skundėsi moteris.

REKLAMA

Ji pasakojo, kad su vyru augina du vaikus.

„Mažiausiam dar nėra dviejų metų, todėl nedirbu, gaunu išmokas, kurios siekia virš 300 eurų. Taigi, iš mano pajamų nė viena priekaba malkų neišeina, o kur kitos išlaidos. Gyvename iš vyro algos, todėl praverstų papildomi pinigai“, – sakė Rasa.

Tuo metu Vilniaus miesto gyventojai Laurai pati savivaldybė patvirtino, kad vis dar tikrina rugsėjo mėnesį pateiktus prašymus.

„Prašymą užpildžiau tik spalio 16 d. Anksčiau to padaryti negalėjau, nes strigo sistema. Prašymas buvo priimtas lapkritį. Paskutinį kartą apie jo būklę teiravausi sausio pradžioje. Gavau atsakymą, kad dar svarsto rugsėjo mėnesį užpildytus prašymus, o mano eilė turėtų ateiti sausio pabaigoje.

REKLAMA

Savivaldybės darbuotojai teigė, kad per savaitę peržiūri tik 2 dienų prašymus. Be to, jie man atidėti mokėjimų už šildymą neleido, sakė, kad jeigu turėsiu skolų, tada mano prašymo net nenagrinės. Todėl nebežinau, ką daryti, belieka tik laukti. Tačiau nesuprantu, kodėl jie taip lėtai dirba, kodėl nesugeba greitai išnagrinėti žmonių prašymų“, – piktinosi Laura.

Skolininkų daugiau nei pernai

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija skaičiavo, kad pastaraisiais metais apie 10–12 proc. vartotojų vėluodavo atsiskaityti už šildymą. O jų skolos sudaro 12 mln. eurų.

REKLAMA

REKLAMA

Vilniaus šilumos tinklų Klientų komandos vadovas Laurynas Jakubauskas skaičiavo, kad šį šildymo sezoną, palyginti su praėjusių metų šildymo sezonu, už suteiktas paslaugas neatsiskaičiusių klientų padaugėjo apie 8 proc.

„Dėl laiku priimtų sprendimų mums pavyko subalansuoti šilumos kainą, todėl ji nėra ženkliai didesnė nei praėjusį šildymo sezoną. Vilniečiai už šilumą moka mažiausiai tarp didžiųjų miestų ir vieną mažiausių šilumos kainų Lietuvoje.

REKLAMA

Šiemet kur kas daugiau gyventojų gali gauti kompensacijas, todėl Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyrių pasiekė rekordinis kiekis prašymų. Norime nuraminti klientus, vis dar laukiančius sprendimo dėl paskirtos kompensacijos. Gavę informaciją iš Vilniaus miesto savivaldybės apie skirtą kompensaciją, ją pritaikysime atbuline data už visus priklausančius mėnesius, o delspinigius, jeigu tokie buvo priskaičiuoti, anuliuosime“, – komentavo specialistas.

REKLAMA

Anot jo, nuo šildymo sezono pradžios galimybe atidėti dalį mokėjimų pasinaudojo 49 klientai.

„Klientai, kurie nusprendė atidėti dalį mokėjimų už šildymo ir karšto vandens paslaugas, moka 50 proc. einamosios mėnesio sąskaitos. Likusią dalį kaupia iki šildymo sezono pabaigos. Pasibaigus šildymo sezonui sukauptą atidėtų mokėjimų sumą galės sumokėti per 6 mėnesius. Susitarimą dėl mokėjimo atidėjimo pasirašę klientai sumokėti sukauptą atidėtų mokėjimų sumą gali ir anksčiau.

REKLAMA

REKLAMA

O labai nedidelė dalis klientų dar nėra visiškai atsiskaitę už praėjusį šildymo sezoną, su kai kuriais jų yra pasirašyti skolos išdėstymo susitarimai, tokiais atvejais skolą jie apmoka dalimis“, – komentavo L. Jakubauskas.

Prašymas turėtų būti išnagrinėtas per mėnesį

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigė, kad vis dar stebimas aktyvus gyventojų domėjimas galimybe kreiptis dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų gavimo.

REKLAMA

„Sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Tačiau išaugus besikreipiančiųjų dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų skaičiui, prašymų nagrinėjimo terminai gali būti ilgesni, nei įprasta.

Savivaldybės pačios sprendžia, kokių papildomų priemonių reikia (techninių ar žmogiškųjų resursų ir pan.), siekiant užtikrinti savalaikį kompensacijų skyrimą. Jei gyventojai vis dar nesulaukia patvirtinimo, kad sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo yra priimtas, jie turi teisę kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją dėl detalesnės informacijos apie pateikto prašymo nagrinėjimo eigą“, – teigė ministerija.

REKLAMA

Bando prašymus peržiūrėti kuo greičiau

Vilniaus savivaldybė tikino, kad deda maksimalias pastangas nagrinėti prašymus kaip įmanoma greičiau – jie nagrinėjami ir savaitgaliais, pasitelkiami kitų pareigybių specialistai, turintys kompetencijos nagrinėti tokio pobūdžio prašymus ir priimti sprendimus.

„Visgi kompensacijų ir pašalpų prašymų nagrinėjimas yra sudėtingas procesas, kurio metu yra renkami duomenys iš įvairių registrų. Priėmus gyventojo prašymą nagrinėjimui ir pamačius, kad trūksta sprendimui priimti reikalingų duomenų ar dokumentų, skubiai susisiekiama su gyventoju ir susitariama dėl reikalingų duomenų patikslinimo, o juos gavus – priimamas sprendimas.

REKLAMA

REKLAMA

Apgailestaujame, kad net ir organizuojant darbą maksimaliu krūviu, gali būti vėlavimų priimant sprendimus per teisės aktais nustatytus terminus. Prie to prisidėjo ne tik didelis prašymų skaičius, bet ir kartais neveikianti arba stringanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdoma SPIS sistema – ji būtina ir specialistams, norint priimti sprendimus dėl kompensacijos skyrimo“, – komentavo savivaldybė

Tačiau ji ramino gyventojus, kad nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, kompensacijos už šildymą yra skiriamos visam šildymo sezonui, todėl pateikus prašymą dabar, kompensacija būtų skiriama nuo spalio mėnesio imtinai, o būsimos šildymo sąskaitos būtų perskaičiuojamos pritaikius kompensaciją.