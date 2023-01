Žadėtos paramos už šildymą taip ir nesulaukė – emigravo, kad nereikėtų šildytis: valdininkai stumdo vieni nuo kitų

Portalo tv3.lt redakcija pastaruoju meru sulaukė ne vieno skaitytojo skundų. Įvairiuose Lietuvos miestuose gyvenantys žmonės skundėsi, kad prašymus šildymo kompensacijoms gauti užpildė dar praėjusių metų rugsėjį ar spalį, tačiau savivaldybės jų vis dar nepatvirtina. Todėl kiekvienas turi suktis, kaip kas išmano.

Štai Panevėžio rajono gyventoja nesulaukusi kompensacijos guodėsi buvusi priversta emigruoti pas užsienyje gyvenantį sūnų.

„Šildausi malkomis, prašymą kompensacijai užpildžiau dar rugsėjį. Skambinau kelis kartus į seniūniją, jie tikino, kad savivaldybė gavo mano prašymą ir jau po Naujų metų kompensacija bus paskirta. Tačiau jau sausio pabaiga, o kompensacijos negavau. Jau tuoj ir pavasario sulauksiu, kol jie mano prašymą peržiūrės

Todėl išvykau į Angliją ir šiuo metu gyvenu pas sūnų, kad nereikėtų kūrenti krosnies. O ką daryti? Tik tokį būdą randu taupyti malkoms“, – skundėsi moteris.

Malkoms nupirkti mėnesio pajamų neužtenka

Su panašia problema susiduria ir Kupiškio rajono gyventoja Rasa (tikrieji vardas ir pavardė redakcijai žinomi). Ji guodėsi, kad kompensacijos už šildymą laukia jau tris mėnesius, nuo lapkričio pradžios.

„Rašėme ir klausėme, kada mūsų prašymas bus peržiūrėtas. Atsakymas vienas – kompensacija dar nepaskirta, kai paskirsime, pranešime. Tačiau laikas eina, o pinigų negauname. Gyvename nuosavame name, šildomės malkomis. Kompensacija labai praverstų, planuojame vėl pirkti malkų.

Netoli mūsų priekaba malkų kainuoja 700 eurų, radome šiek tiek toliau už 400 eurų. Tačiau neaišku, kokio dydžio kompensaciją gausime. Matyt, teks prisidėti, kompensacijos neužteks malkoms nupirkti. Liūdna, kad valdžia nesirūpina šeimomis, kurios stengiasi pačios kabintis į gyvenimą, o suteikia pašalpas tiems, kurie nieko neveikia ir tik sėdi namie“, – skundėsi moteris.

Ji pasakojo, kad su vyru augina du vaikus.

„Mažiausiam dar nėra dviejų metų, todėl nedirbu, gaunu išmokas, kurios siekia virš 300 eurų. Taigi, iš mano pajamų nė viena priekaba malkų neišeina, o kur kitos išlaidos. Gyvename iš vyro algos, todėl praverstų papildomi pinigai“, – sakė Rasa.

Piktinasi, kad savivaldybė dirba per lėtai

Tuo metu Vilniaus miesto gyventojai Laurai pati savivaldybė patvirtino, kad vis dar tikrina rugsėjo mėnesį pateiktus prašymus.

„Prašymą užpildžiau tik spalio 16 d. Anksčiau to padaryti negalėjau, nes strigo sistema. Prašymas buvo priimtas lapkritį. Paskutinį kartą apie jo būklę teiravausi sausio pradžioje. Gavau atsakymą, kad dar svarsto rugsėjo mėnesį užpildytus prašymus, o mano eilė turėtų ateiti sausio pabaigoje.

Savivaldybės darbuotojai teigė, kad per savaitę peržiūri tik 2 dienų prašymus. Be to, jie man atidėti mokėjimų už šildymą neleido, sakė, kad jeigu turėsiu skolų, tada mano prašymo net nenagrinės. Todėl nebežinau, ką daryti, belieka tik laukti. Tačiau nesuprantu, kodėl jie taip lėtai dirba, kodėl nesugeba greitai išnagrinėti žmonių prašymų“, – piktinosi Laura.

Prašymas turėtų būti išnagrinėtas per mėnesį

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigė, kad vis dar stebimas aktyvus gyventojų domėjimas galimybe kreiptis dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų gavimo.

„Sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Tačiau išaugus besikreipiančiųjų dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų skaičiui, prašymų nagrinėjimo terminai gali būti ilgesni, nei įprasta.

Savivaldybės pačios sprendžia, kokių papildomų priemonių reikia (techninių ar žmogiškųjų resursų ir pan.), siekiant užtikrinti savalaikį kompensacijų skyrimą. Jei gyventojai vis dar nesulaukia patvirtinimo, kad sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo yra priimtas, jie turi teisę kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją dėl detalesnės informacijos apie pateikto prašymo nagrinėjimo eigą“, – teigė ministerija.

Prašymų daugiau nei tikėjosi

Tačiau savivaldybėms nepavyksta prašymų išnagrinėti per mėnesį.

Vilniaus savivaldybė tikino, kad Seimui išplėtus kompensacijas už šildymą galinčių gauti gyventojų ratą, prašymus teikiančių žmonių smarkiai padaugėjo – per šių metų rugsėjį ir spalį Vilniaus savivaldybė gavo 3 kartus daugiau prašymų skirti kompensacijas nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Anot savivaldybės, šiuo metu iš viso vien dėl kompensacijų už šildymą šiam šildymo sezonui iki šiol priimta apie 60 tūkst. prašymų.

Tą patį patvirtino ir Kupiškio rajono savivaldybės Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Vilimė.

„Pirmumo teise nagrinėjamos bylos, kurių vienintelis pragyvenimo šaltinis yra socialinė pašalpa, kad rajono šeimos turėtų lėšų tenkinti savo poreikius.

Prašymų nagrinėjimas užtrunka, nes tam tikrais mėnesiais jų kiekis išaugo dvigubai ar net trigubai. Pavyzdžiui, 2021 m. spalio mėn. gauti 1134 prašymai, o 2022 m. spalio mėn. – 1953 prašymai; 2021 m. lapkričio mėn. gavome 646 prašymus, o 2022 m. lapkričio mėn. – 1588 prašymus; 2021 m. gruodžio mėn. savivaldybę pasiekė 783 prašymai, o 2022 m. gruodžio mėn. jau 1131 prašymas“, – skaičiavo specialistė.

Anot jos, pagrindinė priežastis, kodėl sprendimų priėmimo procesas yra lėtesnis, ir yra ženkliai išaugęs skaičius besikreipiančių asmenų.

Savivaldybėms trūksta darbuotojų?

A. Vilimės teigimu, darbuotojų skaičius, kuris priima sprendimus dėl kompensacijų, nepadidėjo, o išliko toks pat, kaip ir praėjusiais metais.

„Sprendimų priėmimo procesą lėtina dokumentų nepateikimas, t. y. besikreipiantys asmenys nepateikia visos reikiamos informacijos (darbo užmokesčio pažymos, informacijos apie alimentus, kitas gaunamas pajamas, atsiskaitomųjų knygelių numerių informacijos ir kt.), todėl šis procesas užtrunka – skyriaus darbuotojas turi informuoti asmenį apie netikslią informaciją ar informaciją, kurios trūksta, taip pat laukti papildomų dokumentų, peržiūrėti prašymą dar kartą. Ši informacija nėra pasiekiama skyriaus turimomis informacinėmis sistemomis.

Taip pat SPIS sistema (kur gyventojai teikia prašymus) turėjo nemažai trikdžių, tad darbuotojai negalėjo apdoroti gautų prašymų“, – priežastis, kodėl gyventojams tenka ilgai laukti kompensacijų, vardijo A. Vilimė.

Kupiškio savivaldybės specialistės teigimu, gyventojai yra informuojami visais atvejais apie priimtus sprendimus, todėl jei gyventojai negavo atsakymo, tai reiškia, kad prašymas nėra apdorotas.

„Visi rajono gyventojai yra informuojami nepriklausomai nuo kompensacijos skyrimo ar neskyrimo. Prašoma gyventojų kantrybės ir supratimo, nes dirbantys specialistai deda visas pastangas, kad kuo greičiau būtų atliktas darbas, tačiau reiktų nepamiršti atsižvelgti ir į žmogiškuosius faktorius, t. y. darbuotojų laikiną nedarbingumą, sistemų trikdžius ir pan.

Socialinės paramos skyriaus darbuotojai 2022 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais dirbo ir savaitgaliais, siekdami apdoroti kuo didesnį prašymų skaičių. Darbą savaitgaliais planuojame tęsti ir toliau, siekiant kuo greičiau išnagrinėti visus pateiktus prašymus“, – patikino specialistė.

Primena, kad kompensacijos skiriamos iki šildymo sezono pabaigos

Vilniaus savivaldybė irgi tikino, kad deda maksimalias pastangas nagrinėti prašymus kaip įmanoma greičiau – jie nagrinėjami ir savaitgaliais, pasitelkiami kitų pareigybių specialistai, turintys kompetencijos nagrinėti tokio pobūdžio prašymus ir priimti sprendimus.

„Visgi kompensacijų ir pašalpų prašymų nagrinėjimas yra sudėtingas procesas, kurio metu yra renkami duomenys iš įvairių registrų. Priėmus gyventojo prašymą nagrinėjimui ir pamačius, kad trūksta sprendimui priimti reikalingų duomenų ar dokumentų, skubiai susisiekiama su gyventoju ir susitariama dėl reikalingų duomenų patikslinimo, o juos gavus – priimamas sprendimas.

Apgailestaujame, kad net ir organizuojant darbą maksimaliu krūviu, gali būti vėlavimų priimant sprendimus per teisės aktais nustatytus terminus. Prie to prisidėjo ne tik didelis prašymų skaičius, bet ir kartais neveikianti arba stringanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdoma SPIS sistema – ji būtina ir specialistams, norint priimti sprendimus dėl kompensacijos skyrimo“, – komentavo savivaldybė

Tačiau ji ramino gyventojus, kad nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, kompensacijos už šildymą yra skiriamos visam šildymo sezonui, todėl pateikus prašymą dabar, kompensacija būtų skiriama nuo spalio mėnesio imtinai, o būsimos šildymo sąskaitos būtų perskaičiuojamos pritaikius kompensaciją.

„Automatiškai prašymai nėra atmetami, todėl atsakymo dar nesulaukusius gyventojus prašome kantrybės – apie priimtą sprendimą, nepriklausomai nuo kompensacijos skyrimo arba neskyrimo, jie bus informuoti. Jei trūks duomenų kompensacijos skyrimui – specialistai būtinai susisieks“, – tikino savivaldybė.