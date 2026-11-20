„Kitąmet Europos Sąjunga visiškai atsisako rusiškų gamtinių dujų, vyksta diskusijos dėl visiško naftos atsisakymo. Tačiau noriu paraginti, kad rastume sutarimą ir dėl rusiško branduolinio kuro atsisakymo. Ir būtų puiku, jei šiais klausimais turėtume ir JAV palaikymą“, – ministerijos pranešime sakė L. Savickas.
Varšuvoje Transatlantinio energetinio bendradarbiavimo partnerystės (P-TEC) ministrų susitikime Lietuva, Latvija, Estija ir JAV priėmė bendrą pareiškimą, kuriuo sutarė stiprinti energetinį saugumą, plėtoti inovatyvias technologijas, mažinti priklausomybę nuo priešiškų valstybių energijos išteklių bei tęsti bendradarbiavimą SGD tiekimo, elektros tinklų atsparumo ir pažangių branduolinių technologijų srityse.
Atsižvelgdamos į augančias fizines, kibernetines ir hibridines grėsmes regione, šalys taip pat pabrėžė kritinės energetikos infrastruktūros apsaugos svarbą ir sutarė stiprinti bendradarbiavimą didinant energetikos sistemų atsparumą.
Baltijos šalys ir JAV taip pat patvirtino paramą Ukrainos energetikos sektoriui.
Anot pranešimo, susitikime daug dėmesio skirta pažangioms branduolinės energetikos technologijoms.
Lietuva šiuo metu vertina mažųjų modulinių reaktorių (SMR) technologijos pritaikymo galimybes, siekdama ateityje patenkinti augantį elektros poreikį ir užtikrinti patikimą elektros gamybą didėjant atsinaujinančių energijos išteklių daliai.