Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lukas Savickas: dalis viršpelnio mokesčio pajamų galėtų būti skirta degalų akcizui mažinti

2026-11-13 13:21 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-13 13:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad planuojamo naftos perdirbimo įmonių viršpelnio mokesčio pajamų galėtų būti skirta degalų kainoms mažinti. Pasak jo, efektyviausias būdas tai padaryti būtų kompensuoti sumažintus kuro akcizus, tačiau konkretūs sprendimai priklausytų nuo pasirinkto apmokestinimo modelio.

Koalicijos sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad planuojamo naftos perdirbimo įmonių viršpelnio mokesčio pajamų galėtų būti skirta degalų kainoms mažinti. Pasak jo, efektyviausias būdas tai padaryti būtų kompensuoti sumažintus kuro akcizus, tačiau konkretūs sprendimai priklausytų nuo pasirinkto apmokestinimo modelio.

REKLAMA
1

„Natūralu, kad priėmus sprendimą dėl viršpelnio kitas žingsnis būtų peržiūrėti, kaip galėtume nukreipti bent jau apčiuopiamą dalį tų lėšų, kad pagelbėtume mūsų degalų vartotojams, mūsų piliečiams, kurie pastaruoju laikotarpiu susidūrė su išaugusiomis kainomis“, – laidoje „ELTA Kampas“ sakė L. Savickas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, vienas veiksmingiausių būdų sumažinti degalų kainas būtų akcizų mažinimas.

„Tai (akcizų mažinimas – ELTA) būtų efektyviausias ir pasiteisinęs sprendimas. Iš mūsų pusės, mes tą esame nuo pat pirmų dienų indikavę, kad išliekant aukštai degalų kainai, racionaliausias ir efektyviausias būdas jas mažinti yra per akcizų politiką“, – aiškino energetikos ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, kokia dalis viršpelnio mokesčio pajamų galėtų būti panaudota šiam tikslui, kol kas neaišku. Pasak L. Savicko, tai priklausytų nuo galutinės mokesčio formulės ir surenkamų lėšų.

REKLAMA

„Susitarus dėl galutinės mokesčio formulės, matytume, kokios yra finansinės galimybės ir tuomet atitinkamai spręstume, kokie sprendimai galimi, žvelgiant į degalų kainas“, – teigė jis.

Kalbėdamas apie planuojamą viršpelnio mokestį, L. Savickas pažymėjo, kad premjero pavedimu kelios ministerijos vertino galimybes apmokestinti skirtingų sektorių įmonių viršpelnius. 

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, įvertinus kitų Europos valstybių praktiką, daugiausia pagrindo tokiam mokesčiui įžvelgta naftos perdirbimo sektoriuje.

„Matome, kad yra jau kelios valstybės narės, kurios priėmusios viršpelnio kontekste sprendimus. Tie sprendimai yra būtent orientuoti į šaltinį ir žaliavą, kuri ir kelia tas energijos išteklių kainas. Tai yra iškastinis kuras, naftos produktai“, – sakė ministras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, panašų apmokestinimo modelį jau yra pritaikiusi Lenkija, o šešios Europos Sąjungos (ES) valstybės kelia klausimą dėl bendro sprendimo naftos perdirbimo įmonių viršpelniui apmokestinti ES mastu.

L. Savicko teigimu, tarptautiniai vertinimai rodo, kad vien šių metų kovo–spalio mėnesiais ES naftos sektoriuje susidaręs viršpelnis siekia dešimtis milijardų eurų, o dalis jo teko ir Lietuvoje veikiančioms įmonėms.

REKLAMA

ELTA primena, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė trims ministerijoms iki lapkričio 9 d. įvertinti energetikos sektoriaus, įskaitant degalų, elektros ir šilumos rinkas, įmonių pelno pokyčius bei viršpelnių dydžius ir parengti siūlymus dėl jų apmokestinimo.

Sprendimas parengti tokio mokesčio schemą priimtas koalicinėje taryboje.

Pagrindinė bendrovė, dėl kurios apmokestinimo pastaruoju metu kyla diskusijos, – naftos koncernas „Orlen Lietuva“.

Naftos kainos rinkoje šokinėja nuo pat vasario pabaigos, prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose, dėl to pavasarį degalų akcizą sumažintas laikinai.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų