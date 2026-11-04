Savickas „Orlen“ pareiškimą dėl Mažeikių gamyklos sieja su galimu viršpelnio mokesčiu

„Iš mūsų pusės vertiname, kad kiekviena įmonė yra suinteresuota turėti kiek įmanoma palankesnį mokestinį režimą. Taip, šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet visoje Europoje vyksta diskusijos apie viršpelnio apmokestinimą ir galbūt tai yra vienokia ar kitokia įmonės reakcija“, – žurnalistams trečiadienį sakė Lukas Savickas.
„Tikriausiai kiekviena įmonė siekia turėti kiek įmanoma mokesčių prasme palankesnę aplinką. Surasti kitokią įmonę tikriausiai pasaulyje būtų sudėtinga“, – sakė ministras, paklaustas, ar „Orlen“ pareiškimą reikia suprasti kaip spaudimą dėl viršpelnio mokesčio.
Jis pabrėžė, kad ministerija nėra gavusi informacijos iš įmonės, kad planuojama stabdyti Mažeikių gamyklos modernizavimo projektą bei ją uždaryti.
„Tikrai nesame gavę jokių oficialių indikacijų, kad būtų siekiama koreguoti tuos planus, kurie anksčiau yra padaryti. Yra pasirašytas susitarimas, yra darbo grupė dėl šios investicijos ir tikrai verta atkreipti dėmesį – 80 proc. investicijos jau yra įgyvendinta“, – kalbėjo ministras.
L. Savickas teigė besitikintis, kad „Orlen Lietuva“ užbaigs milijardinės vertės gamyklos modernizavimo projektą.
„Suprantame sudėtingą projekto situaciją 2025 metų pabaigoje bendrovei nutraukus bendradarbiavimą su generaliniu rangovu, tačiau žinome, kad bendrovė ieško naujo rangovo projektui užbaigti ir tikimės, kad šis procesas įvyks sėkmingai, užtikrinant projekto tęstinumą ir gamyklos konkurencingumą ateityje. Bendrovės pareiškimus apie vertinamus investicijų scenarijus suprantame kaip verslo vystymo alternatyvų procesą“, – komentare BNS teigė ministras.
Politikas teigė besitikintis, kad „Orlen“ Mažeikių gamyklos perspektyvas pirmiausia aptars su Lietuvos Vyriausybe.
„Atsižvelgdami į susitarimus su Vyriausybe ir ligšiolinį bendradarbiavimą, esame įsitikinę, kad, svarstydama esminius gamyklos ateities ar investicijų krypties pokyčius, bendrovė pirmiausia juos aptars su Lietuvos Vyriausybe“, – pabrėžė ministras.
L. Savickas priminė, kad pernai kovą Vyriausybė ir „Orlen Lietuva“ pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo sutarta bendradarbiauti įgyvendinant modernizavimo projektą, o jį prižiūri ir Vyriausybės kanceliarijoje įsteigta darbo grupė.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį pavedė energetikos, finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrams skubiai įvertinti energetikos įmonių pelną bei viršpelnį ir parengti siūlymus dėl jo apmokestinimo.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį teigė, kad bendrovės „Orlen Lietuva“ viršpelnio apmokestinimas galėtų būti vienas būdų surinkti papildomų pajamų į deficitinį valstybės biudžetą.
Kaip rašė BNS, Lenkijos „Orlen“ antradienį pareiškė svarstantis, ar atsisakyti Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto. Koncerno vadovo Ireneuszo Fafaros (Ireniušo Fanfaros) teigimu, priėmus tokį sprendimą, kiltų rizika uždaryti vienintelę Baltijos šalyse naftos perdirbimo gamyklą.