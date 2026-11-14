Pasitikrinkite, ar jums priklauso kompensacija už šildymą: „Gali gauti ne tik mažesnių, bet ir vidutinių pajamų gyventojai“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su energetikos ministru Luku Savicku.
Kiek šildymas dar gali brangti?
Lietuva negyvena izoliuotai ir yra globalios ekonomikos dalis, todėl įvykiai tolimuose kraštuose, pavyzdžiui, Hormuzo sąsiauryje, turi tiesioginę įtaką mūsų kainoms. Kalbant apie šildymo sezoną, nuo pirmųjų dienų ėmėmės biokuro klausimo, nes jis formuoja didesnę šildymo kaštų augimo dalį.
Kainų augimą pavyko stabilizuoti priėmus sprendimus dėl biokuro pasiūlos didinimo. Pasiūla padidinta trečdaliu, praktiškai padvigubinta rezervo kvietimuose dalyvaujančių tiekėjų apimtis. Įvykę pirmieji aukcionai jau rodo kainų augimo stabilizaciją.
Ar tai reiškia, kad kainos daugiau nekils nei yra dabar?
Norėtųsi tai pasakyti, todėl darome viską, kad kuo labiau jas stabilizuotume. Taip pat ruošiame tikslines paramos priemones gyventojams šiam šildymo sezonui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje veikia skaičiuoklė, kuria kviečiu pasinaudoti, nes kompensaciją už šildymo dalį, viršijančią 10 proc. pajamų, gali gauti ne tik mažesnių, bet ir vidutinių pajamų gyventojai. Šiemet paramos apimtis išaugs ir viršys 100 milijonų eurų, o tai padės reikšmingai visuomenės daliai lengviau prisitaikyti prie išaugusių šildymo kainų.
Kaip mažins išaugusias kainas?
Elektros kainos yra dvigubai didesnės nei prieš metus. Kokių veiksmų ketinate imtis?
Elektros kainų srityje sprendimai jau yra priimti. Ateinančiam pusmečiui Vyriausybė priėmė sprendimus, leidžiančius pažeidžiamiems vartotojams turėti 4 centais mažesnę kainą nei visuomeninis tiekimas. Ši parama palies pažeidžiamų vartotojų grupę, kuri šiemet buvo išplėsta iki maždaug 280 tūkstančių, o kitais metais sieks apie 300 tūkstančių vartotojų.
Ką darysite dėl dyzelino kainų augimo?
Nuo pirmų dienų Vyriausybė priėmė sprendimus dėl kainodaros skaidrumo ir informacijos prieinamumo. Lietuvos energetikos agentūros svetainėje veikia kainų žemėlapis, kuriame pateikiami tos dienos kainų skirtumai tarp degalinių, siekiantys 20 ir daugiau centų už litrą. Tai suteikia galimybę vairuotojams pasirinkti pigesnę degalinę ir sutaupyti bent 20 centų už litrą.
O mokesčių keisti neketinate?
Demokratų siūlymas yra nuoseklus, tačiau koalicijoje sutarimo kol kas pasiekti nepavyksta. Anksčiau taikytas akcizų mažinimas davė rezultatų. Jei tendencijos išliks, pokalbiai koalicijoje tęsis ir biudžeto kontekste gali atsirasti sutarimas dėl akcizų peržiūros.
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