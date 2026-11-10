Ministras: energetinių salų projektą turės palaikyti skirtingos valdžios

„Energetinių salų sukūrimas yra bene svarbiausias šios ir ateinančių Seimo bei Vyriausybės kadencijų darbas stiprinant šalies energetikos infrastruktūros atsparumą.
„Tai ilgalaikis valstybės saugumo projektas, kuriam reikės nuoseklių sprendimų ir tęstinumo, nepriklausomai nuo politinių ciklų. Mūsų atsakomybė šiandien yra pradėti šį darbą ir užtikrinti jo įgyvendinimą“, – pranešime antradienį sakė L. Savickas.
„Investicijos vertę matuojame tuo, ar krizės metu veiks būtiniausios paslaugos, ar žmonės galės palaikyti ryšį ir pasirūpinti šeima. Tokiam pasirengimui reikia metų, todėl sprendimus turime priimti dabar, o pradėtą darbą nuosekliai tęsti per ateinančias kadencijas“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, „Litgrid“ antradienį paskelbė viešąją rinkos konsultaciją elektros energetikos sistemos izoliuoto veikimo paslaugų koncepcijos – ji numato iki 2033 metų visoje šalyje pastatyti bendros 800 megavatų (MW) galios elektrines, kurios avarinių situacijų metu galėtų savarankiškai per pusvalandį užtikrinti laikiną elektros tiekimą skirtinguose šalies regionuose.
Anot L. Savicko, Energetikos ministerija jau pateikė derinti tai numatančias Elektros energetikos įstatymo pataisas. Tikimasi, kad jos bus priimtos dar šiemet.
Pasak ministro, projektas stiprintų elektros sistemos saugumą, o būtinybę gaminti elektrą skirtingose šalies vietose įrodo karas Ukrainoje, kurioje Rusija dažnai smūgiuoja energetikos objektams.
„Ukrainos patirtis rodo, kaip svarbu paskirstyti elektros gamybą skirtinguose regionuose ir išlaikyti tiekimą net patyrus didelių sutrikimų. Šias pamokas turime paversti konkrečiais sprendimais Lietuvoje“, – aiškino L. Savickas.
Koncepcija numato visą Lietuvą padengiančią septynių salų elektros sistemą – skirtingi regionai galėtų veikti nepriklausomai vienas nuo kito, kai sutrinka tiekimas pagrindiniu 330 kilovoltų perdavimo tinklu, pavyzdžiui, dėl gamtos stichijos ar sabotažo.
„Litgrid“ planuoja, kad 10 elektrinių skirtingose šalies vietose pastatys geriausią kainą konkurse pasiūlę rinkos dalyviai. Šios jėgainės izoliuoto veikimo paslaugą pradėtų teikti maždaug 2033 metais, ją operatorė pirktų 15 metų.
Kiekvienos jų galia turės siekti nuo 50 iki 100 megavatų, o dėl jų tipo galės apsispręsti pats vystytojas.
Investicijos į elektrines, „Litgrid“ skaičiavimais, dabartinėmis kainomis siektų 880 mln. eurų.
Pabrėžiama, kad prireikus elektrinės galės dalyvauti rinkoje teikdamos balansavimo paslaugas, padės sušvelninti elektros kainų pikus, mažinti vidutines didmenines kainas.
Be to, iki 2028 metų taip pat planuojama modernizuoti ir izoliuotam veikimui pritaikyti keturias jau veikiančias elektrines Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdos regione, pavyzdžiui, jose įrengiant generatorius ir aušinimo sistemas – tai leistų dar iki visiško projekto įgyvendinimo sukurti keturias energetines salas.