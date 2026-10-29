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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lukas Savickas Liuksemburge aptars ES energetinį saugumą

2026-10-29 06:17 / šaltinis: ELTA
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2026-10-29 06:17
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Energetikos ministras Lukas Savickas ketvirtadienį Liuksemburge dalyvaus Europos Sąjungos (ES) Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje, kur aptars Bendrijos energetinį saugumą, pasirengimą artėjančiai žiemai bei energetikos infrastruktūros apsaugą.

Lukas Savickas (nuotr. stop kadras)

Energetikos ministras Lukas Savickas ketvirtadienį Liuksemburge dalyvaus Europos Sąjungos (ES) Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje, kur aptars Bendrijos energetinį saugumą, pasirengimą artėjančiai žiemai bei energetikos infrastruktūros apsaugą.

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Susitikime L. Savickas taip pat pristatys Audrų paketą, kuriuo siekiama stiprinti elektros tinklą ir nustatyti kabeliavimo tikslus.

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Šis susitikimas yra vienas iš paskutinių ES energetikos ministrų susitikimų prieš Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai. Kritinės energetikos infrastruktūros apsauga yra vienas iš pagrindinių pirmininkavimo prioritetų.

ELTA primena, kad Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą.

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