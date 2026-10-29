Lukas Savickas Liuksemburge aptars ES energetinį saugumą

Susitikime L. Savickas taip pat pristatys Audrų paketą, kuriuo siekiama stiprinti elektros tinklą ir nustatyti kabeliavimo tikslus.
Šis susitikimas yra vienas iš paskutinių ES energetikos ministrų susitikimų prieš Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai. Kritinės energetikos infrastruktūros apsauga yra vienas iš pagrindinių pirmininkavimo prioritetų.
ELTA primena, kad Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą.