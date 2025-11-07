 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerija ieško prekybos atstovo Taipėjuje

2025-11-07 10:15 / šaltinis: BNS
2025-11-07 10:15

Ekonomikos ir inovacijų ministerija ieško prekybos atstovo Lietuvos prekybos atstovybėje Taipėjuje – ji paskelbė šių pareigų konkursą. 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija ieško prekybos atstovo Lietuvos prekybos atstovybėje Taipėjuje – ji paskelbė šių pareigų konkursą. 

REKLAMA
0

„Tikimės, kad prekybos atstovas Taipėjuje padės palaikyti ir stiprinti bendradarbiavimą technologijų ir inovacijų srityse bei skatins naujas verslo partnerystes“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.

Pretendentai turi turėti teisės, verslo, ekonomikos arba politikos mokslų išsilavinimą, ne mažesnę kaip dvejų metų darbo tarptautinėje srityje patirtį, mokantys anglų kalbą, pranešė ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paraiškos priimamos iki lapkričio 19 dienos. 

Ministerijos duomenimis, šiemet sausio–liepos mėnesiais prekybos apyvarta tarp Lietuvos ir Taipėjaus siekė 116,9 mln. eurų – 78,4 proc. daugiau nei prieš metus. Lietuvos eksportas  į šalį siekė 21,4 mln. eurų – 6,7 proc. mažiau (lietuviškos kilmės prekių – 16 mln. eurų, arba 1,7 proc. daugiau), o importas – 95,5 mln. eurų, arba 99,5 proc. daugiau.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų