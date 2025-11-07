Ministerija ieško prekybos atstovo Taipėjuje

„Tikimės, kad prekybos atstovas Taipėjuje padės palaikyti ir stiprinti bendradarbiavimą technologijų ir inovacijų srityse bei skatins naujas verslo partnerystes“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.
Pretendentai turi turėti teisės, verslo, ekonomikos arba politikos mokslų išsilavinimą, ne mažesnę kaip dvejų metų darbo tarptautinėje srityje patirtį, mokantys anglų kalbą, pranešė ministerija.
Paraiškos priimamos iki lapkričio 19 dienos.
Ministerijos duomenimis, šiemet sausio–liepos mėnesiais prekybos apyvarta tarp Lietuvos ir Taipėjaus siekė 116,9 mln. eurų – 78,4 proc. daugiau nei prieš metus. Lietuvos eksportas į šalį siekė 21,4 mln. eurų – 6,7 proc. mažiau (lietuviškos kilmės prekių – 16 mln. eurų, arba 1,7 proc. daugiau), o importas – 95,5 mln. eurų, arba 99,5 proc. daugiau.