Ministerija skelbia 7 mln. eurų kvietimą viešojo sektoriaus inovacijoms kurti

„Siekdami optimaliai panaudoti viešiesiems pirkimams skirtas lėšas, privalome diegti inovacijas. Vienas iš efektyviausių būdų tai padaryti – vykdyti ikiprekybinius pirkimus, kurie ne tik skatina verslo investicijas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, bet ir leidžia kurti inovacijas, atnešančias realią vertę“, – pranešime teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Kaip praneša ministerija, finansavimas bus skiriamas perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams, kurie projekto metu vykdys ikiprekybinius pirkimus.
Projektams įgyvendinti numatyta 5 mln. eurų Europos Sąjungos ir 2 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Sostinės regionui bus skiriama iki 4 mln. eurų, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui – iki 3 mln. eurų. Didžiausia galima finansavimo suma vienam projektui siekia 1 mln. eurų.
Ministerija nurodo, kad projektų planus galima teikti Inovacijų agentūrai iki 2026 m. sausio 30 d.
