Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerija skelbia 7 mln. eurų kvietimą viešojo sektoriaus inovacijoms kurti

2025-10-01 11:57 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 11:57

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) skelbia 7 mln. eurų vertės kvietimą, skirtą ikiprekybiniams pirkimams finansuoti ir skatinti verslą kurti inovatyvius produktus, atitinkančius viešojo sektoriaus poreikius.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija. ELTA / Žygimantas Gedvila

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) skelbia 7 mln. eurų vertės kvietimą, skirtą ikiprekybiniams pirkimams finansuoti ir skatinti verslą kurti inovatyvius produktus, atitinkančius viešojo sektoriaus poreikius.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Siekdami optimaliai panaudoti viešiesiems pirkimams skirtas lėšas, privalome diegti inovacijas. Vienas iš efektyviausių būdų tai padaryti – vykdyti ikiprekybinius pirkimus, kurie ne tik skatina verslo investicijas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, bet ir leidžia kurti inovacijas, atnešančias realią vertę“, – pranešime teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

REKLAMA

Kaip praneša ministerija, finansavimas bus skiriamas perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams, kurie projekto metu vykdys ikiprekybinius pirkimus. 

Projektams įgyvendinti numatyta 5 mln. eurų Europos Sąjungos ir 2 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Sostinės regionui bus skiriama iki 4 mln. eurų, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui – iki 3 mln. eurų. Didžiausia galima finansavimo suma vienam projektui siekia 1 mln. eurų.

Ministerija nurodo, kad projektų planus galima teikti Inovacijų agentūrai iki 2026 m. sausio 30 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų