„McDonald's“ ima keisti vaikų rinkinio „Happy Meal“ žaislus

Perėjimas prie tvaresnių medžiagų naudojimo jau vyksta – inovacijos „Happy Meal“ žaislų gamyboje per pastaruosius dvejus metus leido sumažinti plastiko kiekį 30 proc.

„Daugeliui vaikų ir suaugusiųjų Lietuvoje „Happy Meal“ yra svarbi vaikystės prisiminimų ir linksmų akimirkų su šeima ir draugais dalis. Vaikiškas rinkinys „Happy Meal“ vis dar yra vienas mėgstamiausių „McDonald‘s“ lankytojų – per metus jų parduodama apie 800 000 vienetų. Naujosios kartos klientams tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje itin rūpi mūsų planetos išsaugojimas, todėl nuolat ieškome būdų, kaip prie to prisidėti, vienas jų – pamėgtų ikonų, tokių kaip „Happy Meal“, pokyčiai. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu mes glaudžiai dirbame su tiekėjais, šeimomis, žaidimų ekspertais ir inžinieriais, kad sukurtume tvaresnius, inovatyvius žaisliukų dizainus ir padėtume didinti perdirbtų medžiagų paklausą, kad „McDonald’s“ bendruomenės ir ne tik jos šypsotųsi dar daugybę kartų“,- sako Vladimir Janevski, „McDonald‘s“ generalinis direktorius Baltijos šalyse.

Naujieji „Happy Meal“ žaislai ir toliau kvies interaktyviai pramogauti su šeima žaidžiant su su žaislais, skatinančiais vaizduotę.

Kai kuriais atvejais gerbėjų mėgstami filmų personažai, anksčiau gaminti kaip plastikinės figūrėlės, gali vėl atgimti kaip 3D figūros, kurias bus galima patiems sukurti ir pagražinti, tad Betmenas ir vėl kaip ir anksčiau galės varžytis dėl Gotamo miesto valdymo, o pakalikai ir vėl galės regzti išdaigas. Kitais atvejais, pavyzdžiui, gaminant stalo žaidimus, iš pirminio iškastinio kuro pagrindu pagaminto plastiko anksčiau kurtos žaidimo detalės gali būti pakeistos aksesuarais, pagamintais iš sertifikuotų augalinės kilmės ar perdirbtų medžiagų. Be žaislų sudėties, įmonė taip pat tyrė senų žaislų perdirbimą į naujus restoranų padėklus ir plastikinių žaislų įpakavimų pakeitimą naujomis augalinės kilmės ir sertifikuotomis aukščiausios kokybės pluošto pakuotėmis.

Perėjimas prie tvarių „Happy Meal“ žaislų yra vienas naujausių „McDonald‘s“ žingsnių siekiant saugoti gamtą nuo atliekų, tausoti miškus ir ekosistemas bei veikti klimato kaitos klausimais pasauliniu mastu. Pažymėtina, kad „McDonald‘s“ buvo pirmasis pasaulinis restoranų tinklas, išsikėlęs moksliškai pagrįstą tikslą žymiai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Šiandien „McDonald‘s“ sėkmingai artėja prie 2030-iesiems metams iškelto tikslo pasiekęs 8,5 proc. mažesnę absoliučią emisiją savo restoranuose ir biuruose (tikslas – 36 proc.) ir beveik 6 proc. mažesnį tiekimo grandinės emisijos intensyvumą (tikslas – 31 proc.), lyginant su 2015 m. baziniais rodikliais.

Be to, iki 2020 m. pabaigos „McDonald‘s“ jau buvo pasiekęs 80 proc. savo tikslo iki 2025 m. naudoti maisto pakuotes, pagamintas iš atsinaujinančių, perdirbamų ar sertifikuotų medžiagų. Šią pažangą paskatino investicijos į atsinaujinančią energetiką ir tai, kad bendrovė pasiekė savo 2020 m. Atsakingo tiekimo tikslus jautienos, sojos, kavos, žuvies, palmių aliejaus, pakuočių pluošto ir miškų srityse. Šie rezultatai atspinti tarpindustrinio bendradarbiavimo jėgą kartu veikiant „McDonald‘s“ tiekėjams, gamintojams ir frančizių savininkams.

Be to, Lietuvoje „McDonald‘s“ jau įgyvendino nemažai kitų aplinkai draugiškų veiksmų, pavyzdžiui, pašalino plastikinius šiaudelius, pakeitė „McFlurry“ ledų pakuotę, lankytojams siūlo medinius stalo įrankius, renka ir pernaudojimui atiduoda kepimo aliejų bei rūšiuoja maisto pakuotes. Be to, „McDonald‘s“ Lietuvoje naudoja perdirbtą popierių karštų gėrimų puodelių laikikliams, popieriniams maišeliams, popierinėms servetėlėms ir kitiems popieriaus produktams restorane.

„McDonald‘s“ restoranuose Lietuvoje per metu parduodama daugiau nei 800 000 žaislų „Happy Meal“ rinkiniuose. Nuo 2019 m. Lietuvoje pirkdami „Happy Meal“ rinkinį lankytojai vietoje žaisliuko gali rinktis ir knygutę iš specialiai sukurtos grožinės literatūros knygelių serijos.