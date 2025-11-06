 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Maximoje“ pasirodė progoms sukurti „Well Done Premium“ produktai: ypatingas akimirkas švęskite jau dabar

REKLAMA / 2025-11-06 15:43 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Lietuviškame prekybos tinkle „Maxima“ pasirodė mažoms ir didelėms progoms atrinktas privataus prekių ženklo „Well Done Premium“ produktų asortimentas. „Maximos“ pirkėjus atrasti naujus skonius kviečiantys produktai primena, kad progų gardiems susitikimams gali būti pačių įvairiausių, net jei tai – trumpas ir ramus susibūrimas su draugais.

Vieno populiariausių privačių prekių ženklų Lietuvoje „Well Done“ ypatingų skonių „Premium“ linija „Maximos“ pirkėjams buvo pristatyta pernai. Prekių ženklas „Well Done Premium“ iškart sulaukė nepraleidžiančių galimybės išbandyti naujus skonius dėmesio. 

„Šiemet „Maximos“ pirkėjai galės rinktis iš trigubai gausesnio šio prekių ženklo asortimento. Jame – ir naujienos, ir pirkėjų iš anksčiau pamėgtos prekės, kurių dalis, sulaukusios daugybės simpatijų, užsitarnavo vietą ir reguliariame asortimente“, – kalba „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė.

Progoms sukurti skoniai 

Šiųmetį „Well Done Premium“ asortimentą sudaro kelios naujus skonius atrasti įkvepiančios linijos. Tai – riboto leidimo aibė saldumynų, užkandžių selekcija ir pagrindinių patiekalų kolekcija. „Maximos“ atstovė pabrėžia, kad „Well Done Premium“ asortimentas šiemet formuotas taip, kad padėtų pasiruošti pirkėjams šventėms dar ir sutaupant daugiau laiko. 

„Nėra abejonių, kad šie produktai patiks ieškantiems naujų atradimų bei svarstantiems, kuo greitai ir lengvai praturtinti savo įprastą valgių stalą. Smaližiams, norintiems patirti naujus skonius, rekomenduočiau išbandyti raudonųjų apelsinų marmeladą, itališką Kalėdų pažibą – panetonę su citrinų įdaru, amareto skonio nuluptas persikų puseles sirupe, taip pat ir šaldytus gardėsius, tokius kaip prancūziškus migdolinius sausainius ar citrininę morenginę tartą. Tai – tik keli pavyzdžiai iš aibės „Well Done Premium“ siūlomų saldumynų“, – pataria S. Valiaugaitė.

Susibūrimus, kuriems nebūtina laukti progų, paskanins ir užkandžiams pritaikyti sūresni produktai. Pavyzdžiui, alyvuogės, įdarytos sūriu, bulvių traškučiai su trumais, baltasis sūris „Stilton“ su spanguolėmis, raudonieji ikrai, austrės, menkių kepenėlės, pjaustyta kepta jautiena su krapų padažu bei dar daugiau pasirinkimo iš gausios „Well Done Premium“ selekcijos. 

„Pastebime, kad originalių skonių paieškos prasideda ir ruošiantis kone svarbiausiai metų progai – Kalėdoms. Pirkėjai testuoja „Well Done Premium“ iš anksto paruoštus pagrindinius patiekalus, kuriuos belieka tik pašildyti ir gražiai patiekti ant stalo. Šiemet pagrindinių patiekalų kolekcijai paruošėme: lėtai virtus jaučio žandus, itališkus raviolius su burata, granapadanu ir pistacijų pesto, Rytų Azijos patiekalą – giodzą su baravykų įdaru, šaldytas sraiges, jautienos steikus, lėtai virtą žąsies krūtinėlę arba kulšeles. Kiekvienas atras sau norimą išbandyti skonį, kuris praturtins vaišių stalą ir nustebins svečius, mat rinktis galima iš bendrai daugiau nei 170 „Well Done Premium“ produktų“, – sako „Maximos“ atstovė.

Aukšta kokybė ir patikimi gamintojai

Be to, anot S. Valiaugaitės, „Well Done Premium“ prekių ženklo produktai puikiai tinka ir kaip itin gardi valgoma dovana norint pradžiuginti artimuosius, draugus ar kolegas – tereikės tik išsirinkti mėgstamus produktus, kurie dera tarpusavyje. Pavyzdžiui, dovanų krepšelio idėja gali būti – „Well Done Premium“ grybų arba citrinų skonio spagečiai kartu su šio prekių ženklo trumų arba pistacijų, rikotos ir pomidorų padažais bei normandišku mimoletės sūriu. 

Pasakodama „Maximos“ atstovė taip pat pabrėžia, kad kiekviena „Well Done Premium“ prekė prieš patekdama į asortimentą buvo kruopščiai atrinkta specialistų bendradarbiaujant su gamintojais iš kaimyninių Baltijos ir kitų Europos šalių.

„Visa tai dėl aukščiausios kokybės produktų garanto mūsų pirkėjams. Beje, kas pagamino konkrečią „Well Done Premium“ prekę pirkėjai galės pasitikrinti ant gaminio pakuotės – nurodoma ne tik kilmės šalis ar gamintojo kodas, bet ir pavadinimas“, – sako S. Valiaugaitė. 

Progoms sukurtų skonių „Well Done Premium“ produktai bus siūlomi tik ribotą laiką. Jų pirkėjai galės rasti tik „Maxima“ tinklo parduotuvėse visose Baltijos šalyse, įskaitant X, XX ir XXX formato parduotuves.

Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.

