„Maxima Latvija“ gavo 1,8 mln. eurų baudą už nesąžiningą prekybą

Apie tai pranešusi „Maxima Latvija“ atstovė spaudai Lienė Dupatė-Ugulė teigė, kad sprendimas bus apskųstas.
LETA skaičiavimais, baudos dydis sudaro 0,16 proc. „Maxima Latvija“ praėjusių metų apyvartos.
Pasak L. Dupatės-Ugulės, lapkričio 5-ąją gautame Konkurencijos tarybos sprendime nurodoma, kad „Maxima Latvija“ kaltinama tam tikrais atvejais nepriėmusi tiekėjų pasiūlytų komercinių sąlygų. Bendrovė su tokiu vertinimu nesutinka.
„Latvijos teisės aktai neriboja mažmenininko teisės derėtis dėl priimtinų komercinių sąlygų arba atsisakyti pirkti prekes, jei siūloma kaina yra nepriimtina“, – pabrėžė „Maxima Latvija“ atstovė.