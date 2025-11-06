 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Maxima Latvija“ gavo 1,8 mln. eurų baudą už nesąžiningą prekybą

2025-11-06 09:34 / šaltinis: BNS
2025-11-06 09:34

Latvijos konkurencijos taryba skyrė 1,8 mln. eurų viršijančią baudą bendrovei „Maxima Latvija“ už nesąžiningą prekybos praktiką.

Maxima. ELTA / Josvydas Elinskas

Latvijos konkurencijos taryba skyrė 1,8 mln. eurų viršijančią baudą bendrovei „Maxima Latvija“ už nesąžiningą prekybos praktiką.

Apie tai pranešusi „Maxima Latvija“ atstovė spaudai Lienė Dupatė-Ugulė teigė, kad sprendimas bus apskųstas.

LETA skaičiavimais, baudos dydis sudaro 0,16 proc. „Maxima Latvija“ praėjusių metų apyvartos.

Pasak L. Dupatės-Ugulės, lapkričio 5-ąją gautame Konkurencijos tarybos sprendime nurodoma, kad „Maxima Latvija“ kaltinama tam tikrais atvejais nepriėmusi tiekėjų pasiūlytų komercinių sąlygų. Bendrovė su tokiu vertinimu nesutinka.

„Latvijos teisės aktai neriboja mažmenininko teisės derėtis dėl priimtinų komercinių sąlygų arba atsisakyti pirkti prekes, jei siūloma kaina yra nepriimtina“, – pabrėžė „Maxima Latvija“ atstovė.

