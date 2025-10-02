Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Masiulis sieks antros kadencijos „Litgrid“ vadovo poste

2025-10-02 11:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 11:53

Rokas Masiulis. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis Eltai patvirtino sieksiantis antros kadencijos šios valstybinės įmonės vadovo poste.

„Esu pasiruošęs dirbti antrąją kadenciją, jei man bus suteiktas toks pasitikėjimas“, – komentare Eltai nurodė R. Masiulis.

Esamo generalinio direktoriaus kadencija „Litgrid“ baigiasi 2026-ųjų vasario 22 d., konkursą naujo vadovo atrankai bendrovė paskelbė rugsėjo viduryje.

Šiemet vasarį vadovaujant R. Masiuliui „Litgrid“ įvykdė Lietuvos sinchronizaciją su kontinentinės Europos elektros tinklais. 

„Litgrid“ vadovo teigimu, po atsijungimo nuo Rusijos elektros sistemos, vadinamojo BRELL žiedo, toliau lieka neužbaigtų darbų stiprinant energetikos sistemą.

„Toliau planuojama Energetinės gynybinės linijos statyba, kuri apims fizinės, kibernetinės ir elektroninės saugos priemonių diegimą, taip pat energetikos sistemos valdymo adaptavimas ekstremaliems įvykiams, svarbių vidinių bei tarpsisteminių jungčių statyba“, – Eltai teigė R. Masiulis.

Tarp R. Masiulio įvardijamų tikslų potencialiai ateities kadencijai – ir Lietuvos sausumos jungties su Lenkija „Harmony Link“ statyba, šį projektą užbaigti planuojama iki 2030-ųjų.

„Litgrid“ generalinio direktoriaus kadencija trunka 5 metus, R. Masiulis šias pareigas eina nuo 2021 m. vasario, kai pakeitė laikinai bendrovei vadovavusį Vidmantą Grušą.

Pagal teisės aktus tam pačiam asmeniui valstybės valdomoms įmonėms leidžiama vadovauti dvi kadencijas.

Kandidatui į „Litgrid“ vadovus keliami reikalavimai pastaruosius 5 metus būti užėmus vadovo pareigas įmonėje, kurio dirba bent kaip 250 žmonių, turėti infrastruktūrinių, verslo transformacijos ar kitų strateginių projektų valdymo patirties. 

Sprendimą dėl naujo vadovo paskyrimo priims „Litgrid“ valdyba, kandidatus atrinkti padės bendrovę valdančios valstybinės energetikos grupės „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas, jo daugumą sudaro nepriklausomi nariai. 

Kandidatai bus tikrinami pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos bei Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus.

„EPSO-G“ grupei priklauso šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“.

100 proc. „EPSO-G“ akcijų valdo Energetikos ministerija, „EPSO-G“ valdo 97,5 proc. „Litgrid“ akcijų.

