TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Marius Dubnikovas. Europos komisijas siūlo įvesti „sausąjį įstatymą“ rūkalams

2025-10-10 11:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 11:40

Artėja Pasaulio sveikatos organizacijos organizuojama tabako kontrolės pagrindų konferencija, kuri vyks Ženevoje lapkričio antroje pusėje. Konferencija rengiama kas 2 metus ir joje dalyvauja beveik 200 šalių, kurias atstovauja sveikatos ministerijų atstovai.

Nerūkymo zona (nuotr. pranešimo spaudai)

Artėja Pasaulio sveikatos organizacijos organizuojama tabako kontrolės pagrindų konferencija, kuri vyks Ženevoje lapkričio antroje pusėje. Konferencija rengiama kas 2 metus ir joje dalyvauja beveik 200 šalių, kurias atstovauja sveikatos ministerijų atstovai.

2

Atrodytų eilinė konferencija, tačiau šiais metais Pasaulio sveikatos organizacija parengė rekomendacijas, kurias ruošiasi palaikyti Europos Komisija (EK), taigi, panašu, ir Lietuva. Jos atrodo gana įdomiai ir panašėja į JAV 1911 – 1933 metais įvestą prohibiciją arba sausąjį įstatymą, tačiau šį kartą taikomą tabako gaminiams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siūlymai grupuojami į tris sritis. Visų pirma siūloma drausti tabako gaminiuose naudoti filtrus, antra – neleisti pastaraisiais gaminiais prekiauti įprastose vietose, kas reiškia tik nepelno siekiančias organizacijas arba valstybinius monopolius, ir trečia – drausti pardavinėti tabaką gimusiems po nustatytų metų.

Tokie siūlymai atrodo tikrai įdomiai, nes tai reikštų tabako gaminių draudimą apskritai, nes nustačius jauniems asmenims draudimą (kol kas tas skaičius nėra nustatytas) reikštų, kad jie legaliai iš vis negali nusipirkti tokio gaminio.

Keistokai atrodo ir kiti siūlymai. Pavyzdžiui filtro draudimas. Filtras buvo kuriamas tam, kad būtų mažinama rūkymo žala, o dabar EK siūlo ją padidinti motyvuojant, kad bus sumažinta tarša mikroplastikais.

Kurti valstybinius monopolius taip pat skamba, kaip pasiūlymai iš praeito amžiaus, nes tai itin stipriai valstybės reguliuojama sritis ir būtų dar vienas kišimasis į privatų sektorių. 

Lietuvoje šiuo metu tabako gaminiais prekiauja daugiau nei 7 tūkst. įmonių, parduotuvės, kaimo smulkūs prekybos taškai, degalinės, kurių generuojama mokesčių suma viršija pusę milijardo eurų.

Šios lėšos, o taip pat ir darbo vietos taptų rizikos objektu, o tai sudaro reikšmingą dalį biudžeto – palyginimui daugiau nei buvo tikimasi gauti iš paskutinių kelių mokesčių reformų keliant mokesčius gyventojams.

Taip pat nereikia pamiršti, kad tokie siūlymai kelia rizika Lietuvai sulaukti dar didesnės bangos kontrabandos.

Nelegali prekyba yra skatinama kainų skirtumo, kuris susidaro dėl akcizų politikos – tiesiog pelninga atvežti cigaretes iš kitos šalies.

Visiškas draudimas sudarytų papildomas paskatas nelegaliai rinkai. Lietuva yra ketvirta Europoje pagal nelegalių cigarečių kiekį rinkoje, o skraidantys cigarečių pakrauti balionai iš Baltarusijos jau tampa kasdienybe.

Tokie EK siūlymai taip pat paskatintų nelegalią rūkalų gamybą ir ES ribose. Lietuvoje taip pat buvo atvejis, kai buvo uždarytas nelegalių, padirbtų cigarečių fabrikas.

EK siūlymai primenantys JAV prohibicijos laikus, kurie paskatino organizuoto nusikaltimo kilimą, atrodo neatitinkantys ES ir Lietuvos interesus veikti legaliai reguliuojamoje rinkoje ir mažinti žalingų įpročių keliamas žalas. Draudimai nepasiteisina, nes legalaus produkto nebuvimas skatina ieškoti jo pilkoje zonoje, kur net negarantuojama iš ko jis pagamintas.

indeliai.lt

