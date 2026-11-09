Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Marius Dubnikovas. Dveji metai ir niekur nepasistūmėjome toliau diskutuodami

2026-11-09 14:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 14:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Praėjo du metai po to kai buvęs Europos Centrinio Banko vadovas Mario Draghi vadovas paskelbė savo įžymią ataskaitą ir nurodymus Europos konkurencingumui 400 puslapių ataskaitoje „Europos konkurencingumo ateitis“.

Gamyba Andrius Ufartas/Fotobankas

Praėjo du metai po to kai buvęs Europos Centrinio Banko vadovas Mario Draghi vadovas paskelbė savo įžymią ataskaitą ir nurodymus Europos konkurencingumui 400 puslapių ataskaitoje „Europos konkurencingumo ateitis“.

REKLAMA
1

Per tą laiką buvo surengta labai daug konferencijų ir nagrinėjimų, tačiau nebuvo pasistūmėta tolyn, ką reikia padaryti.

Ataskaitoje buvo keli pagrindiniai punktai. Pirma, konstatuota, kad Europa atsilieka ekonomikos inovacijų ir technologijų srityje. Dirbtinis intelektas lieka labiau reguliacinio lauko atvejis nei kūrimo, kaip ir daugelis kitų technologinių sričių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai buvo liesta ir Briuselyje vykusios konferencijos „EU economic footprint“ tematikoje. Reguliavimas yra  stipresnis nei inovacijos kurios kuria proveržį ir gerbūvį ES. Stipriai reguliuotos pramonės kaip tabakas, nors ir sukuria 0,4 proc. ES ekonomikos lieka užribyje su didžiule reguliacija.

REKLAMA
REKLAMA

Antra Draghi straipsnyje buvo minėta Europos energetinė nepriklausomybė. ES pramonė moka 2–3 kartus daugiau nei JAV už elektrą ir 4- 5 kartu daugiau už dujas. Skirtumai kartais sumažėja, tačiau išliekame nekonkurencingi, nes energetinė nepriklausomybė neateina.

REKLAMA

Trečia, Žalioji transformacija neskatina ekonomikos augimo. Arba tie verslai, kurie tai kuria nesulaukia papildomo skatinimo, kad konkuruoti pasaulinėje ekonomikoje. Tarp 15 didžiausių pasaulio verslų nėra nė vieno Europinio. Problema, kad reguliavimas žudo iniciatyvą.

Ketvirta, kapitalo rinkos neunifikuotos ir suskaidytos. Kapitalo rinkos neužtikrina verslo skatinimo ir jo pakankamumo. Europos gyventojų santaupos nepakankamai efektyviai nukreipiamos į augančias Europos bendroves. Todėl būtina gilinti kapitalo rinkų integraciją.

REKLAMA
REKLAMA

Paskatintas verslas pinigų pasiūla gali skleisti pridėtinę vertę papildomai ne tik savo veiklos aplinkoje bet ir plačiau. Dideli gamybiniai pajėgumai skatina ne tik pramonę bet ir aplinkui žemės ūkį, eksportą ir gyventojų įtrauktume. Konferencijos „EU economic footprint“ būtent tai ir buvo pabrėžiama, kaip papildomai investuotas euras virsta keliais eurais skirtinguose sektoriuose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Penkta, ES ekonomikai reikia investicijų apie 800 mlrd. eurų į energetiką kasmet, kad galėtų konkuruoti su JAV ir Kiniją, tačiau tokios investicijos ir praėjus dviems metams po ataskaitos neatliekamos.

Praėjus keliems metams ir toliau rengiant konferencijas apie konkurencingumą didėja kalbų skaičius, tačiau rezultatų skaičius yra per mažas. Lietuvoje, toliau kalbama noriau apie viršpelnių apmokestinimą, turto perskirstymą ar mokesčių didinimą, bet ne apie tai, ką žymioji kalba sakė prieš kelius metus. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų