„Luminor“ gerina šių metų ekonomikos augimo prognozes iki 2,8 proc.

„Kitais metais Lietuvos augimas, labai tikėtina, kad paspartės (…) dėl papildomai įlietų pinigų į ekonomiką, dėl to, kad, kaip žinia, dalis gventojų atsiims lėšas, sukauptas antroje pensijų pakopoje“, – antradienį Lietuvos ekonomikos apžvalgoje teigė „Luminor“ vyr. ekonomistas dr. Žygimantas Mauricas.
Seimas pritarė nuo 2026-ųjų leisti gyventojams dvejus metus laisviau išsiimti pensijų fonduose sukauptas lėšas – savo lėšomis sumokėtas įmokas ir visą investicinį prieaugį, taip pat paprasčiau atsiimti dalį sukauptų lėšų.
„Luminor“ analitikų vertinimu, šie pakeitimai toliau skatins šalies ekonomikos augimo tempą.
„Atitinkamai 2027-aisiais metais dar iš inercijos mūsų augimas bus pakankamai spartus“, – sakė ekonomistas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!