TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Luminor“ gerina šių metų ekonomikos augimo prognozes iki 2,8 proc.

2025-09-17 10:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 10:57

„Luminor“ bankas gerina Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) prognozes iki 2,8 proc. šiemet ir 3,4 proc. kitąmet. Vis tik, anot banko ekonomistų, vėlesniais laikotarpiais ekonomikos augimas smarkiai sulėtės ir 2028-aisiais sieks vos 1,6 proc.

„Luminor“ gerina šių metų ekonomikos augimo prognozes iki 2,8 proc.

„Luminor“ bankas gerina Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) prognozes iki 2,8 proc. šiemet ir 3,4 proc. kitąmet. Vis tik, anot banko ekonomistų, vėlesniais laikotarpiais ekonomikos augimas smarkiai sulėtės ir 2028-aisiais sieks vos 1,6 proc.

0

„Kitais metais Lietuvos augimas, labai tikėtina, kad paspartės (…) dėl papildomai įlietų pinigų į ekonomiką, dėl to, kad, kaip žinia, dalis gventojų atsiims lėšas, sukauptas antroje pensijų pakopoje“, – antradienį Lietuvos ekonomikos apžvalgoje teigė „Luminor“ vyr. ekonomistas dr. Žygimantas Mauricas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Seimas pritarė nuo 2026-ųjų leisti gyventojams dvejus metus laisviau išsiimti pensijų fonduose sukauptas lėšas – savo lėšomis sumokėtas įmokas ir visą investicinį prieaugį, taip pat paprasčiau atsiimti dalį sukauptų lėšų.

„Luminor“ analitikų vertinimu, šie pakeitimai toliau skatins šalies ekonomikos augimo tempą.

„Atitinkamai 2027-aisiais metais dar iš inercijos mūsų augimas bus pakankamai spartus“, – sakė ekonomistas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

