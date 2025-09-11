„Luminor“ išplatino 500 mln. eurų padengtųjų obligacijų emisiją

Skelbiama, kad vertybinių popierių paklausa viršijo pasiūlą. Nuo rugsėjo 3 d. bankas sulaukė daugiau nei 1 mlrd. eurų vertės pasiūlymų iš daugiau nei 50 investuotojų, reziduojančių 19 skirtingų šalių.
Didžiausias investuotojų aktyvumas fiksuotas vokiškai kalbančiose Europos šalyse, Šiaurės šalyse, Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Banko teigimu, didelis investuotojų susidomėjimas ir aukšta gautų pasiūlymų kokybė leido nustatyti skolos vertybiniams popieriams 2,65 proc. metines palūkanas.
„Naujai išleisti vertybiniai popieriai sustiprina mūsų įsipareigojimų struktūrą ir plečia investuotojų bazę, o tai kartu užtikrina, kad „Luminor“ yra geroje pozicijoje padėti savo klientams ir plėtoti verslą“, – pranešime cituojamas „Luminor“ finansų direktorius Johannesas Prokschas.
Obligacijos yra įtrauktos į Airijos vertybinių popierių biržos sąrašus.
