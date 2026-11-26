„Buvome identifikavę, kad iš to poreikio per ateinančius dvejus metus papildomai reikėtų apie 200 mln. eurų. Tikimės, kad per tuos dvejus metus atitinkamas sumas mes galėsime (gauti – BNS) pasinaudojant šia išimtimi“, – ketvirtadienį Žinių radijui teigė L. Savickas.
„Kol kas mes matome, kad principinis sutarimas lyg yra atliepti tą minimalų poreikį, kuris iš mūsų pusės yra reikalingas. Tikimės, kad tas minimalus poreikis bus įtrauktas jau į kitų metų biudžetą, projekto laukiame, kad pamatytume jau galutines eilutes“, – pridūrė ministras.
Tada, pasak jo, būtų kreipiamasi į EK leidimo papildomai skolintis.
Anot L. Savicko, maždaug 200 mln. eurų reikia minimalių investicijų į vadinamojo „audrų paketo“ priemones – elektros linijų pakeitimui kabeliais, kaupikliams ir valstybiniam generatorių rezervui. Visoms paketo priemonėms įgyvendinti iki 2030 metų reikės maždaug 500–600 mln. eurų.
„Tai esminis įsipareigojimas, kuris yra priimtas šios Vyriausybės, kai po audros (rugpjūtį kilusios didelės audros visoje Lietuvoje – BNS) buvo didelės apimties suformuotas „audros paketas“, keturių metų trukmės programa, kurioje yra nuo kabeliavimo iki gaminančių vartotojų, kurie galėtų veikti autonomiškai, generatorių finansavimo ir kitų priemonių“, – aiškino ministras.
Ministras anksčiau yra sakęs, kad papildomas finansavimas užtikrintų investicijas į tinklo atsparumą nedidinant elektros tarifo vartotojams.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius po koalicijos tarybos posėdžio pirmadienį sakė, jog be kitų dalykų, kalbama ir dėl vadinamojo „audrų paketo“ finansavimo – anto jo, „reikėtų, pageidautina (...) pasinaudoti tam tikra išimtimi ir galima pasiskolinti“. Bet jis pabrėžė, jog tai didins fiskalinį deficitą.