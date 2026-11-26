„Kad turi komunikacinį kanalą bendrauti, nereiškia, kad staiga pamiršti savo nacionalinius interesus“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ kalbėjo ministras.
Dar 2024 m. Seimas uždraudė kiniškos programinės įrangos ir debesijos paslaugų naudojimą didesniuose nei 100 kilovatų (kW) elektros kaupikliuose, saulės ir vėjo jėgainėse.
Kaip skelbta, šios galios neviršijantys įrenginiai nėra valdomi nuotoliu ar automatiškai, todėl papildomos kontrolės nereikia.
Šiuo sprendimu siekta apriboti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių valstybių prieigą prie Lietuvos elektros tinklų.
„Šiuos du dalykus aš tikrai aiškiai atskiriu, energetikos srityje mes tai matome blaiviai, racionaliai, esame vieni iš pirmųjų, priėmę tokius sprendimus, raginame panašius sprendimus priimti ir kitas valstybes. Ir tikrai nematau jokio pagrindo, atidarius komunikacinius kanalus, kad turėtų keistis politika, kuri orientuota į mūsų nacionalinį interesą, į saugią, patikimą, energetikos sistemą“, – tikino L. Savickas.
Kaip skelbė ELTA, diskusijos dėl Lietuvos santykių su Kinija ir Taivaniečių atstovybės šalyje pavadinimo suaktyvėjo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Taivaniečių atstovybė Lietuvoje Eltai nurodė, kad Taivano vyriausybė neketina keisti atstovybės pavadinimo, nes jis buvo nustatytas abipusiu susitarimu.
Vis dėlto trečiadienį Eltai duotame interviu premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog Taivaniečių atstovybei nesutinkant keisti savo pavadinimo Lietuva turi teisę vienašališkai panaikinti šios atstovybės teisinį statusą.
2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.
Vyriausybės programoje numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse.
M. Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad šį tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai.