„Aš ne emocijomis vertinu. Vertinu, kad loginė sąsaja yra, be abejo, kad valstybė ir Vyriausybė siektų spręsti tas problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos gyventojai ir verslai – tai pakilusios energijos, šiuo atveju degalų kainos, galėtų būti tiesiogiai sprendžiamos per būtent šį mokesčio įvedimą ir susiejant gaunamas pajamas, galbūt dalinai, su galutiniu rezultatu – akcizų sumažinimu“, – ketvirtadienį Žinių radijui teigė L. Savickas.
„Man atrodo, kad tai yra tikrai svarstytina kryptis. Mes ne kartą apie tai esame kalbėję. Dar kol kas galutinių sprendimų nėra priimta. Tai tikimės, kad ir viena, ir kita galės atsispindėti ateinančio jau tikriausiai nebepilno mėnesio svarstymų eigoje“, – pridūrė ministras.
Anksčiau L. Savickas yra sakęs, kad Finansų ministerijai svarstant naftos perdirbimo įmonių viršpelnio apmokestinimo modelį, mokesčio bazė galėtų būti paremta kitų Europos šalių, pirmiausia Lenkijos ar Čekijos, patirtimi.
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį sakė, kad pirminis mokesčio variantas jau parengtas, jis netrukus bus aptariamas su rinkos dalyviais.
M. Sinkevičius pirmadienį sakė, kad pajamos iš planuojamo degalų gamybos įmonių viršpelnio mokesčio galėtų patekti į Gynybos fondą, o šis įnašas galėtų siekti daugiau nei 100 mln. eurų.
Kiek anksčiau jis yra minėjęs, jog apmokestinimas kitų metų biudžetą papildytų preliminariai iki 70 mln. eurų, o šiomis įplaukomis būtų galima sušvelninti išaugusių energijos kainų įtaką vartotojams.
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