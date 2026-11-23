„Mes numatome skirti paramą įrangos įsigijimui, tačiau šitą kartą ir ypatingai atsispiriant galbūt ir nuo audros laikotarpio numatome būtent prioritetą skirti ir finansavimą įrangos įsigijimui sieti su kaupiklių sistemomis“, – LRT radijui pirmadienį sakė L. Savickas.
„Gyventojams, kurie turi saulės elektrines, tačiau yra poreikis kaupikliams, tokią paramą skirti dėl papildomo kaupiklio įsigijimo, kad gyventojas galėtų veikti autonomiškai įvykus vienokiam ar kitokiam elektros tinklo sutrikimui, arba visam komplektui (saulės elektrinės su kaupikliu – BNS)“, – pridūrė jis.
Parama gyventojų saulės elektrinėms kartu su kaupikliais – kitų metų pradžioje, sako Lukas Savickas
Ministerija BNS patikslino, kad nauja parama būtų teikiama tik saulės elektrines kartu su kaupikliais įsirengusiems gyventojams, įskaitant ir tuos, kurie anksčiau negavo paramos tik saulės elektrinei, o vėliau įsirengė ir baterijas.
Ministro teigimu, tokios paramos priemonė šiuo metu derinama su EK: „Ją suderinus tikimės jau kitų metų pradžioje tokias paramos priemones padaryti prieinamas gyventojams.“
Pasak L. Savicko, Lietuva visoje ES išsiskiria pagal gaminančių vartotojų plėtros tempą: „Šiemet peržengėme 200 tūkst. gaminančių vartotojų ribą, tai yra, grubiai sakant, vienas iš dešimties elektros vartotojų taip pat yra ir gamintojas.“
„Valstybė toliau nuosekliai kuria aplinką, kurioje apsimoka būti gaminančiu vartotoju. Tai yra tolesnė kryptis, kurios planuojame laikytis“, – sakė L. Savickas.
Anksčiau skelbta, kad pagal preliminarų Energetikos ministerijos planą šiemet gyventojų saulės elektrinėms ir kaupikliams ketinta skirti 24 mln. eurų, birželį „Verslo žinios“ rašė, kad ministerija tam ieško papildomai dar 27 mln. eurų.
Tačiau, kaip BNS sakė ministro patarėjas Artūras Ketlerius, antrąjį pusmetį parama nebuvo skirta – po rugpjūtį ištikusios didelės audros, kai elektros tiekimas buvo nutrauktas maždaug 260 tūkst. vartotojų, o atstatymas užtruko iki trijų savaičių, paaiškėjo, jog iš daugiau nei 200 tūkst. saulės elektrines turinčių gyventojų tik apie 16 tūkst. turi kaupiklius, todėl pagrindinis dėmesys buvo nukreiptas į atsparumo didinimą ir gebėjimą dirbti izoliuotai.
Pasak jo, įvertinus, kokia parama gaminantiems vartotojams būtų efektyviausia, ministerija keičia jos modelį – pagal jį parama bus skiriama tik saulės elektrinėms kartu su kaupikliais.
Kiek paramos tam būtų numatyta, A. Ketlerius kol kas negalėjo pasakyti.
Kaip rašė BNS, Lietuvoje dėl saulės ir vėjo elektrinių plėtros augant sistemos lankstumo poreikiui siūloma siekti, kad maždaug po ketverių metų šalyje būtų įrengta 2,8 karto daugiau elektros kaupiklių galios – 3,16 gigavato (GW), o dar po penkerių metų – 3,67 gigavato.