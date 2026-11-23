„Kaip tik šiandien (pirmadienį – BNS) numatomas koalicinės tarybos detalesnis pokalbis būtent šiuo klausimu (viršpelnių apmokestinimo – BNS) ir tuomet tikimės, kad galbūt jau turėsime aiškesnius parametrus, nes projektas rengiamas Finansų ministerijos ir tuomet suradus bendrą politinį sutarimą koalicinėje taryboje, būtų galima ir detaliau aptarti, bet šiuo metu kol kas turime tiktais principinį susitarimą“, – LRT radijui pirmadienį sakė L. Savickas.
Ministras neatsakė, kokioms įmonėms ir kokio dydžio mokestį planuojama taikyti, nes dar nėra „politinio susitarimo, kuria kryptimi judama“.
„Noriu jus tikrai nuraminti, kad tie skaičiai yra, kadangi tie skaičiavimai jau buvo atlikti ir iš anksto, tiesiog nėra sutarta, kuria kryptimi judame, kol yra identifikuotos kelios skirtingos alternatyvos“, – sakė L. Savickas.
„Norėtųsi komunikuoti tuomet, kada skaičiai jau yra grindžiami politiniu sutarimu dėl alternatyvos, kuri yra pasirinkta“, – pridūrė jis.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad viršpelnių apmokestinimas kitų metų biudžetą papildytų preliminariai iki 70 mln. eurų. L. Savickas savo ruožtu šio skaičiaus taip pat nedetalizavo: „Mes tikrai judame link bendro sutarimo ir tie atskaitos taškai yra grįsti ir mūsų analitikų skaičiavimais.“
„Tai turėtų būti vienas iš šios koalicinės tarybos susitikimo tikslų, kadangi prieš tai buvo aptarti keli skirtingi variantai, skirtingos metodologijos buvo paimtos“, – sakė ministras, paklaustas, kokio dydžio būtų taikomas viršpelnio mokestis.
Pasak ministro, kol kas valdantieji turi tik „principinį susitarimą“ dėl degalų gamybos įmonių viršpelnių apmokestinimo: „Matome, kad toks sprendimas jau galioja Lenkijoje, yra siūlymai diskutuoti dėl tokio mokesčio ir Europos Sąjungos lygiu, taip kad Lietuva jungiasi prie tų valstybių, kurios juda šia kryptimi.“
Kaip rašė BNS, Seime pirmadienį rinksis socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų valdančiosios koalicijos taryba, joje bus toliau tariamasi dėl kitų metų valstybės biudžeto.
Finansų ministras Taurimas Valys yra teigęs, kad degalų gamybos įmonių viršpelnio mokestis nebūtų skirtas vienai įmonei.
M. Sinkevičius yra sakęs, kad pagrindinė, o galbūt ir vienintelė mokėtoja būtų „Orlen Lietuva“, nors mokestį iš viso galėtų mokėti iki 10 kuro gamybos įmonių, o konkretus jų skaičius dar vertinamas.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius praėjusią savaitę paragino Vyriausybę įvertinti, ar energetikos sektoriuje neturėtų būti taikomas platesnis apmokestinimas, bei siūlė nekurti mokesčių vienai įmonei.
Papildomų pajamų šaltinių į kitų metų biudžetą Vyriausybė ieško Finansų ministerijai šiuo metu 2027 metams prognozuojant 3,8 proc. valdžios sektoriaus deficitą, viršijantį Mastrichto kriterijuose esančią ribą.