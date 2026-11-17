Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovų susitikime su energetikos sekretoriumi bus aptartas bendradarbiavimas suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo ir branduolinės energetikos technologijų srityje, parama Ukrainai.
Dalyvaus ministrų susitikime, verslo forume
Lapkričio 18–19 dienomis L. Savickas Varšuvoje dalyvaus septintajame Transatlantinio energetinio bendradarbiavimo partnerystės (P-TEC) ministrų susitikime ir verslo forume, pranešė ministerija.
P-TEC susitikimo metu L. Savickas dalyvaus Lietuvos ir Lenkijos rengiamame aukšto lygio renginyje, skirtame kritinės energetikos infrastruktūros atsparumui, Ukrainos patirties parėmimui ir regiono bendradarbiavimo gilinimui.
Vizito metu taip pat numatyti dvišaliai susitikimai su Čekijos ir Rumunijos energetikos ministrais, JAV Valstybės departamento ir tarptautinių energetikos kompanijų atstovais.
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