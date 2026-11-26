„Šitas biudžetas yra kompromisinis biudžetas ir su kompromisais tikriausiai visi kažkiek yra patenkinti, kažkiek nepatenkinti. (…) Esminis įsipareigojimas, kuris yra priimtas šitos Vyriausybės, tai yra po audros suformuotas didelės apimties Audros paketas“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė L. Savickas.
Vyriausybės Audrų paketu numatoma iki 2030 m. sustiprinti elektros tinklą, spartinti kabeliavimo tempus, didinti generatorių rezervą.
Skaičiuojama, kad visoms plano priemonėms įgyvendinti reikės papildomų maždaug 0,5 mlrd. eurų.
„Europos Komisija šių metų antroje pusėje yra priėmusi sprendimą, praplečiantį fiskalinės išimties taikymą, kuris anksčiau buvo taikomas tik gynybos investicijoms – papildomai įtraukta galimybė skolintis investicijoms į energetikos infrastruktūrą“, – tikino ministras.
„Kol kas matome, kad principinis sutarimas yra atliepti minimalų poreikį, kuris iš mūsų pusės yra reikalingas, (…) tikimės, kad tas minimalus poreikis bus įtrauktas į kitų metų biudžetą. (…) Buvome identifikavę, kad iš to poreikio per ateinančius dvejus metus papildomai reikėtų apie 200 mln. eurų“, – pažymėjo L. Savickas.
Energetinio saugumo priemonėms iš viso numatytas iki 0,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) per metus ir iki 0,6 proc. BVP bendras limitas 2027–2028 m. laikotarpiu.
Lietuva kelia tikslą 2030-iesiems, kad įvykus tokio galingumo audrai, kokia buvo rugpjūtį, be elektros likusių vartotojų skaičius sumažėtų daugiau negu keturis kartus.
Patobulintą kitų metų valstybės biudžeto projektą Vyriausybė ketina svarstyti penktadienį, dabar biudžeto deficitas jame siekia 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir viršija nustatytus europinius Mastrichto kriterijus.
Pagal juos deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP, kitų metų projekte ji siekia 48,2 proc. BVP.