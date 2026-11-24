Konferencijoje bus diskutuojama apie Europos energetikos infrastruktūrai kylančias fizines, kibernetines ir hibridines grėsmes, valstybių pasirengimą krizėms bei glaudesnio tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kritinės infrastruktūros apsaugai, kovos su bepiločių orlaivių keliamomis grėsmėmis priemonėms, energetikos sistemų atsparumui ir veiklos tęstinumo užtikrinimui.
Renginio dalyviai taip pat aptars Ukrainos sukauptą patirtį saugant energetikos objektus karo sąlygomis bei pamokas, aktualias visai Europai. Pastarųjų metų įvykiai rodo, kad energetikos infrastruktūros apsauga tampa neatsiejama nacionalinio ir regioninio saugumo dalimi, todėl būtina stiprinti bendrus valstybių veiksmus ir pasirengimą galimiems incidentams.
Vizito metu L. Savickas kartu su Norvegijos energetikos ministru T. Aasland užbaigs konferenciją apibendrindami pagrindines diskusijų išvadas, o dvišaliame susitikime aptars Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimą energetikos srityje bei aktualius Europos energetinio saugumo klausimus.
Po konferencijos ministras taip pat susitiks su lietuvių bendruomene Osle.
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