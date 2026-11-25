Tai pirmasis toks parkas Lietuvoje, prijungtas prie 330 kV įtampos tinklo, pranešė „Litgrid“.
„Tai iki šiol galingiausias ir talpiausias baterijų parkas Lietuvoje. Be to, tai ir pirmasis savarankiškas (angl. standalone) elektros energijos kaupiklių parkas, prijungtas prie 330 kV elektros perdavimo tinklo“, – pranešime sakė „Litgrid“ tinklo plėtros grupės vadovas Ignas Mickevičius.
„Soli LT“ vadovas Paulius Venslauskas teigė, kad užbaigtas parkas bus didžiausias Baltijos šalyse: „Pirmasis 402 MWh etapas jau prijungtas, o iki 2027 metų pabaigos parko talpa padidės iki 1 tūkst. MWh“.
Baterijų sistemos leistina generuoti galia – 150 megavatų (MW), įrengtoji galia – 201 MW, o talpa – 402 MWh.
Šiuo metu Lietuvoje sudėjus perdavimo ir skirstymo tinklus veikia 1,56 GW įrengtosios galios baterijų energijos kaupimo įrenginių, kurių talpa siekia 2,98 GWh.
Planuojama, kad iki šių metų pabaigos prie tinklo bus prijungti ir veiklą pradės dar iki 20 baterijų projektų. Bendra įrengtoji jų galia viršytų 2 GW, o jų talpa bus didesnė nei 4 GWh.