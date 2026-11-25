Baterijų sistemos leistina generuoti galia siekia 150 MW, o įrengtoji galia – 201 MW.
„Energijos kaupimo įrenginiai pradėjo kaupti ir generuoti pirmąją elektros energiją. Šis projektas išsiskiria dvejais aspektais. Tai iki šiol galingiausias ir talpiausias baterijų parkas Lietuvoje. Be to, tai ir pirmasis savarankiškas elektros energijos kaupiklių parkas, prijungtas prie 330 kV elektros perdavimo tinklo“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ tinklo plėtros grupės vadovas Ignas Mickevičius.
Parko talpą planuoja didinti iki 1 000 MWh
„Soli LT“ vadovo Pauliaus Venslausko teigimu, užbaigus parką, jis bus didžiausias Baltijos šalyse.
„Pirmasis 402 MWh etapas jau prijungtas, o iki 2027 m. pabaigos parko talpa padidės iki 1 000 MWh“, – sakė P. Venslauskas.
Šiuo metu Lietuvos perdavimo ir skirstymo tinkluose iš viso veikia 1,56 GW įrengtosios galios baterijų energijos kaupimo įrenginių. Jų bendra talpa – 2,98 GWh.
Planuojama, kad iki šių metų pabaigos prie perdavimo tinklo bus prijungta ir pradės veikti dar iki 20 baterijų projektų. Juos įgyvendinus, bendra įrengtoji baterijų sistemų galia Lietuvoje viršys 2 GW, o jų talpa bus didesnė nei 4 GWh.